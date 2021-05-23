Глава Бурятии: «Пришла третья волна, ковид «растёт»





«Поэтому, уважаемые земляки, соблюдайте осторожность. У меня в семье вакцинированы все: я, жена, мои родители. Моим родителям 70 лет, у моего отца стоят стенты в сердце, моя мать лечила онкологию, но они все вакцинированы и перенесли её успешно. Если из вас кто-то сомневается, не переживайте, вакцинируйтесь, будьте здоровы, не болейте!», - заключил Алексей Цыденов.



Глава Бурятии Алексей Цыденов выступил с видеообращением в связи с ситуацией по COVID-19.- Дорогие земляки, я сейчас нахожусь у ковидного стационара на Солнечной. Сегодня стационар полный, здесь нет свободных мест всё занято больными ковидом. У нас пришла третья волна, ковид «растёт», минимум у нас был 8 мая – 22 человека в сутки, вчера уже было 60 человек заболевших в сутки, сегодня уже 70 человек. Темпы, сами видите какие! За две недели – прирост в 3 раза. Это очень большой рост, - обратился он к жителям.Глава республики попросил соблюдать все ограничения, которые помогают предотвращать рост и бороться с ковидом: соблюдать масочный режим в торговых организациях, в местах культуры и отдыха, в кинозалах, в театрах. Сейчас введены ограничения – не более 50% заполняемости зала, это необходимо для обеспечения дистанцирования.- Пока мы не трогаем коммерческую сферу, мы не ограничиваем работу точек общественного питания, торговлю, мы не вводим других ограничений. Вводить дополнительные ограничения не хотелось бы. Поэтому прошу всех, в первую очередь, активнее вакцинироваться. Сегодня у нас достаточно вакцины, защитите себя, защите своих близких, помогите республике не входить в ограничения из-за ковида. Ситуация нарастает, ситуация непростая. Прошу всех ответственно к этому отнестись и к тем рекомендациям, которые даёт штаб по противодействию коронавирусной инфекции - соблюдать их всем в обязательном порядке, - продолжил Алексей Цыденов.В рамках борьбы с коронавирусом вводятся новые требования проведения любых массовых мероприятий.- В первую очередь, бесконтрольные массовые мероприятия нигде не будут проводиться: ни спортивные, ни культурные, никакие. Возможно проведение только при условии полного контроля доступа, чтобы допускались только люди, имеющие на руках тесты с отрицательным анализом по ковиду, и тест должен быть сделан не позднее, чем за 72 часа до мероприятия, либо со справкой о вакцинации. Только в данном случае люди будут допускаться до общественных массовых мероприятий, - отметил он.