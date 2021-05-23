 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 мая

22 мая

21 мая

Популярное

Глава Бурятии: «Пришла третья волна, ковид «растёт»

Глава Бурятии: «Пришла третья волна, ковид «растёт»
Общество,  Фото:скриншот
Алексей Цыденов обратился к жителям республики из-за ситуации с коронавирусом

Глава Бурятии Алексей Цыденов выступил с видеообращением в связи с ситуацией по COVID-19.

- Дорогие земляки, я сейчас нахожусь у ковидного стационара на Солнечной. Сегодня стационар полный, здесь нет свободных мест всё занято больными ковидом. У нас пришла третья волна, ковид «растёт», минимум у нас был 8 мая – 22 человека в сутки, вчера уже было 60 человек заболевших в сутки, сегодня уже 70 человек. Темпы, сами видите какие! За две недели – прирост в 3 раза. Это очень большой рост, - обратился он к жителям.

Глава республики попросил соблюдать все ограничения, которые помогают предотвращать рост и бороться с ковидом: соблюдать масочный режим в торговых организациях, в местах культуры и отдыха, в кинозалах, в театрах. Сейчас введены ограничения – не более 50% заполняемости зала, это необходимо для обеспечения дистанцирования.

- Пока мы не трогаем коммерческую сферу, мы не ограничиваем работу точек общественного питания, торговлю, мы не вводим других ограничений. Вводить дополнительные ограничения не хотелось бы. Поэтому прошу всех, в первую очередь, активнее вакцинироваться. Сегодня у нас достаточно вакцины, защитите себя, защите своих близких, помогите республике не входить в ограничения из-за ковида. Ситуация нарастает, ситуация непростая. Прошу всех ответственно к этому отнестись и к тем рекомендациям, которые даёт штаб по противодействию коронавирусной инфекции - соблюдать их всем в обязательном порядке, - продолжил Алексей Цыденов.



В рамках борьбы с коронавирусом вводятся новые требования проведения любых массовых мероприятий.

- В первую очередь, бесконтрольные массовые мероприятия нигде не будут проводиться: ни спортивные, ни культурные, никакие. Возможно проведение только при условии полного контроля доступа, чтобы допускались только люди, имеющие на руках тесты с отрицательным анализом по ковиду, и тест должен быть сделан не позднее, чем за 72 часа до мероприятия, либо со справкой о вакцинации. Только в данном случае люди будут допускаться до общественных массовых мероприятий, - отметил он.

 «Поэтому, уважаемые земляки, соблюдайте осторожность. У меня в семье вакцинированы все: я, жена, мои родители. Моим родителям 70 лет, у моего отца стоят стенты в сердце, моя мать лечила онкологию, но они все вакцинированы и перенесли её успешно. Если из вас кто-то сомневается, не переживайте, вакцинируйтесь, будьте здоровы, не болейте!», - заключил Алексей Цыденов. 
глава Бурятии коронавирус видео
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске таксист украл у пенсионерки 20 тысяч
В Иркутске таксист украл у пенсионерки 20 тысяч
Общество, 23.05.2021
Водитель предложил женщине оформить «кешбэк»
Бурятские лучницы завоевали бронзовые медали Кубка мира
Бурятские лучницы завоевали бронзовые медали Кубка мира
Общество, 23.05.2021
Они заняли 3 место в командных соревнованиях
Глава Бурятии: «Пришла третья волна, ковид «растёт»
Глава Бурятии: «Пришла третья волна, ковид «растёт»
Общество, 23.05.2021
Алексей Цыденов обратился к жителям республики из-за ситуации с коронавирусом
В Бурятии по-прежнему ветрено
В Бурятии по-прежнему ветрено
Общество, 23.05.2021
В отдельных районах ветер до 20 м/с
Прогулки по Улан-Удэ. Май 2021
Прогулки по Улан-Удэ. Май 2021
Общество, 22.05.2021
Посмотрим на Улан-Удэ через объектив фотокорреспондента Сергея Тарасенко
В Улан-Удэ столкнулись «Тойота» и «Фиат»
В Улан-Удэ столкнулись «Тойота» и «Фиат»
Общество, 22.05.2021
Авария случилась в вечернее время
Жители Бурятии переезжают в Новосибирск, Питер и Москву
Жители Бурятии переезжают в Новосибирск, Питер и Москву
Общество, 22.05.2021
В республику приезжают из регионов ДФО
Илью Варламова зазывают на марафон «Чистый Байкал»
Илью Варламова зазывают на марафон «Чистый Байкал»
Общество, 22.05.2021
Блогер поинтересовался у подписчиков, где в стране проходят красивые марафоны  
Улан-удэнка пропала после семейного конфликта
Улан-удэнка пропала после семейного конфликта
Общество, 22.05.2021
О пропавшей родственники заявили в полицию через неделю после исчезновения
В Бурятии нет лесных пожаров
В Бурятии нет лесных пожаров
Общество, 22.05.2021
В республике продолжает действовать особый противопожарный режим 
В Бурятии ещё 60 человек заболели COVID-19
В Бурятии ещё 60 человек заболели COVID-19
Общество, 22.05.2021
Заболеваемость продолжает увеличиваться
В Бурятии завершились военные сборы командиров
В Бурятии завершились военные сборы командиров
Общество, 22.05.2021
Учения проводились на трёх полигонах 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^