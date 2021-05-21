В Бурятии на массовые мероприятия будут пускать только со справками

Глава Бурятии заявил о том, что третья волна коронавируса пришла
В Бурятии определили условия проведения республиканских массовых мероприятий. На них будут допускать только тех, у кого есть сертификат о завершённой вакцинации от коронавируса или справка об отсутствии COVID-19. Условие касается как участников мероприятий, так и зрителей.
- В Бурятии массовые мероприятия будут проводиться только при условии осуществления контроля на наличие отрицательных тестов на COVID-19 или профилактической прививки у участников и зрителей. При организации и проведении массовых мероприятий, в том числе на открытом воздухе, организаторы обязаны уведомлять управление Роспотребнадзора и обеспечить необходимый объём противоэпидемических мер. Проведение мероприятий должно быть согласовано с республиканским оперштабом, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Данные условия проведения массовых мероприятий были одобрены сегодня, 21 мая, на заседании республиканского оперативного штаба.
Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил о начавшейся третьей волне коронавируса. Отметим, вторая волна была осенью, после начала учебного года.
- Пришла третья волна, и она сейчас будет расти. Сегодня 50, завтра-послезавтра будет 100. В Якутии уже за 120, регион весь закрывается - вводятся массовые ограничения. Я хочу, чтобы вы все, коллеги, поняли, что третья волна пришла, и надо нам с ней бороться. Мероприятия бесконтрольные не проводятся! Проводятся либо при условии наличия отрицательного результата лабораторного исследования, либо профилактической прививки. Справка о том, что перенесено заболевание, не принимается. Если есть противопоказания к вакцинации, для участия в любом мероприятии необходимо делать тест, - заявил Алексей Цыденов, призвав ускорить темпы вакцинации населения.
Итак, участников и зрителей массовых культурных, спортивных, туристических мероприятий, в том числе организованных на открытом воздухе, будут допускать при наличии лабораторного обследования на коронавирусную инфекцию методом ПЦР, методом ИХА, полученного не ранее чем за 72 часа до начала проведения мероприятий. Также на мероприятия допускаются зрители при представлении сертификата или иного документа о наличии профилактической прививки против коронавирусной инфекции.
Кроме того, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки принято решение о сокращении максимального количества участников для мероприятий в помещениях. Теперь допускается их проведение с загрузкой помещения не более 50% от пропускной способности. Это условие касается и театров, кинотеатров.
Глава Бурятии поручил проработать возможность организации контроля и обеспечения противоэпидемических мер при проведении фестиваля «Голос кочевников» на открытом воздухе. Он поручил минкультуры Бурятии и муниципалитету проработать вопросы контроля пропуска зрителей по всему периметру фестиваля. Минздраву Бурятии и управлению Роспотребнадзора необходимо разработать способы проверки достоверности предъявляемых справок.
Также на оперштабе было поручено увеличить доступность вакцинации населения. В Бурятии помимо пунктов вакцинации в учреждениях здравоохранения работают мобильные прививочные пункты. В столице республики в ближайшие дни они работают на местах с большой проходимостью:
20-21 мая - возле ТЦ «Столичный», напротив ТЦ «Форум» с 11.00 до 17.00;
21 мая - «Абсолют», ул. Терешковой, 50 с 10.00 до 20.00;
21 мая - ТРЦ «Мёд» с 10.00 до 20.00;
22 мая - ТРК «Пионер» (парковка) с 11.00 до 17.00;
22 мая - ТРЦ «Мёд» с 10.00 до 20.00.
Предварительная запись на вакцинацию в мобильном пункте не требуется. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС или скан/фото документов.
Как сообщал «Байкал-Daily», за последние сутки ковидом заболели 47 жителей Бурятии, это практически вдвое выше тех показателей, что были в середине апреля. Заболеваемость пошла в гору после затяжных майских выходных.
В Бурятии на массовые мероприятия будут пускать только со справками
Общество, Фото:
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