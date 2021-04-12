Число выздоровевших за сутки оказалось совсем невелико
По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 12 апреля общее число случаев заражения COVID-2019 достигло 36 596. Из них 54% (19 456) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
За последние сутки коронавирус подтвердили у 45 человек. Из них 33 пациента сами обратились к врачами с признаками ОРВИ, у остальных анализы взяли как у контактных лиц и при профилактических обследованиях (многие организации за свой счёт тестируют сотрудников).
Заболеваемость остаётся на прежних позициях. Больше месяца в Бурятии выявляют в среднем как раз 45 новых заражённых ежедневно. Для сравнения, накануне их было 45, за день до этого +44, а до этого +46, +45, +43 и т.д.
За всё время выздоровели 35 024 пациентов с ковидом, или 95%. Накануне вылечились всего восемь человек. Это намного меньше обычного, для сравнения за день до этого было почти 40 вылечившихся.
Скончались накануне двое больных коронавирусом. С начала пандемии в Бурятии умерли 806 пациентов.
В стационарах республики проходит лечение 461 пациент с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 306. В отделениях реанимации находится 59 пациентов (из них старше 65 лет – 35), на ИВЛ 29 пациентов (из них старше 65-ти – 18).
Занятость коечного фонда составляет 73 %. Свободно 169 ковидных коек из 630-ти.
Также амбулаторное лечение проходят 305 пациентов с COVID-19.
Круг контактных лиц составляет 618 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии кафе и рестораны нарушают запрет на танцплощадки. Власти назначили на сегодня встречу с ассоциацией рестораторов по этому поводу.
Главный санврач Бурятии Сергей Ханхареев просит не ездить в отпуск за границу.
За сутки коронавирус диагностировали у 45 жителей Бурятии
Общество, Фото:
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