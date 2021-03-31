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Коронавирус в Бурятии вернулся к августовским показателям

Коронавирус в Бурятии вернулся к августовским показателям
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятии резко снизилась заболеваемость коронавирусом

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки выявили 46 больных коронавирусом. Из них большинство (35 человек) обратились к врачам с признаками ОРВИ, остальных обследовали как контактных лиц и с профилактической целью.

Заболеваемость коронавируса сегодня резко снизилась. До этого неделю ежедневно выявляли более 50 заразившихся. Сегодняшний же показателя ниже отметки в «50» минимальный за долгое время –  прежде такие невысокие цифры фиксировали только в августе-начале сентябре. После наступила вторая волна коронавируса, когда каждый день было более 200 заболевших. Зимой были стабильные более 100 новых больных ежедневно. В начале марта заболеваемость, наконец, упала ниже 100 случаев заражения в сутки. Затем она весь месяц шла вниз, сегодня и вовсе вернувшись к августовским показателям прироста.

Общее число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии в Бурятии достигло 36 052. Из них 54% (19 113) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

С начала пандемии выздоровели 34 392 человека, или 95%. Накануне вылечились 92 пациента.

А вот ситуация со смертностью остаётся на прежнем уровне – больные по-прежнему умирают каждый день. Накануне скончались три человека. Всего же в Бурятии коронавирус забрал жизни 758 больных коронавирусом.

В стационарах республики сегодня получают лечение 486 пациентов с коронавирусной инфекцией (днём ранее было на одного больше). В отделениях реанимации находится 63 пациента (из них старше 65 лет – 37), на ИВЛ 26 пациентов (из них старше 65-ти – 16).

Занятость коечного фонда составляет 72 %. На сегодня свободно 190 ковидных коек.

Амбулаторное лечение проходят 389 пациентов с COVID-19.

Круг контактных лиц составляет 1080 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Улан-Удэ выписали из стационара женщину, которая заразилась британским штаммом коронавируса после поездки в Чехию.

Вчера было принято решение о снятии ограничения по времени работы для организаций общественного питания. Барам, кафе и ресторанам разрешили работать по ночам. Также за столом теперь можно рассаживать шесть посетителей.


коронавирус профилактика
 
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