Подхватившая британский штамм COVID улан-удэнка выздоровела

Улан-удэнка, у которой выявили британский штамм коронавируса, выздоровела. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в пресс-службе минздрава Бурятии.
- Состояние пациентки удовлетворительное. Вирус был определён методом генотипирования в ФКУЗ «Иркутский научно-исследовательский противочумный институт Роспотребнадзора», у пациентки материал для обследования отобран в связи с прибытием из Чехии. Пациентке оказана необходимая медицинская помощь, согласно временным методическим рекомендациям по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, - отметили в минздраве.
Пациентка выздоровела и сегодня выписана из стационара.
Как сообщал «Байкал-Daily», о выявлении в Бурятии первого случая британского штамма коронавируса стало известно накануне.
Жительница Улан-Удэ прибыла из Чехии ещё 8 марта. После приезда она прошла обследование на COVID-19, который показал положительный результат.
Британский штамм коронавируса опасен тем, что он более заразен. Специалисты установили круг контактных лиц этой пациентки. Все контактные были лабораторно обследованы, у них получены отрицательные результаты.