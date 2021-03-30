Подхватившая британский штамм COVID улан-удэнка выздоровела

Жительница Улан-Удэ прибыла из Чехии ещё 8 марта. После приезда она прошла обследование на COVID-19, который показал положительный результат.







Британский штамм коронавируса опасен тем, что он более заразен. Специалисты установили круг контактных лиц этой пациентки. Все контактные были лабораторно обследованы, у них получены отрицательные результаты.

