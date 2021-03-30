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Подхватившая британский штамм COVID улан-удэнка выздоровела

Подхватившая британский штамм COVID улан-удэнка выздоровела
Общество,  Фото:pixabay.com
Пациентку с британским штаммом коронавируса выписали из больницы

Улан-удэнка, у которой выявили британский штамм коронавируса, выздоровела. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в пресс-службе минздрава Бурятии.

- Состояние пациентки удовлетворительное. Вирус был определён методом генотипирования в ФКУЗ «Иркутский научно-исследовательский противочумный институт Роспотребнадзора», у пациентки материал для обследования отобран в связи с прибытием из Чехии. Пациентке оказана необходимая медицинская помощь, согласно временным методическим рекомендациям по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, - отметили в минздраве.

Пациентка выздоровела и сегодня выписана из стационара.

Как сообщал «Байкал-Daily», о выявлении в Бурятии первого случая британского штамма коронавируса стало известно накануне.

Жительница Улан-Удэ прибыла из Чехии ещё 8 марта. После приезда она прошла обследование на COVID-19, который показал положительный результат.

Британский штамм коронавируса опасен тем, что он более заразен. Специалисты установили круг контактных лиц этой пациентки. Все контактные были лабораторно обследованы, у них получены отрицательные результаты.


коронавирус профилактика
 
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