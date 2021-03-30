В Бурятии барам и ресторанам разрешат работать ночью

30 марта на заседании республиканского оперштаба глава Бурятии Алексей Цыденов принял решение снять ограничения по времени работы для организаций общественного питания.
К членам штаба обратились участники Гильдии рестораторов Улан-Удэ с просьбой пересмотреть ограничительные мероприятия для организаций общепита. По словам рестораторов, те условия, которые сейчас действуют – ограничение времени работы, рассадка не более четырёх человек – снижают экономическую рентабельность отрасли. В Улан-Удэ и районах республики работают свыше 1100 точек общепита.
- Учитывая эпидемиологическую обстановку в республике, члены оперштаба приняли решение о снятии ограничения на режим работы организаций общественного питания, - сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
Кроме того, будет увеличено количество посетителей, которые могут собираться в заведениях общепита за одним столом. Теперь допускается рассадка шести человек за одним столом вместо четырёх, как ранее.
Прежде в Бурятии действовал запрет на работу общепита после 24.00.
Ситуация с коронавирусом сейчас стабильная. За последние сутки выявили 53 заражённых, это минимальный показатель за долгое время.