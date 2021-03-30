«Пройти к дому нет возможности», - жалуются курумканцы
В Курумкане в Бурятии талые воды затопили улицы, по словам сельчан, по селу невозможно пройти. Люди пожаловались в группу «Курумкан-инфо. 24/7».
«По Ленина улице тает снег и пройти к дому нет возможности. С улицы вода бежит в ограду, в прошлом году вода стояла в подвале. Соседи обратились в сельсовет, там ответили нет песка, машины. Куда можно обратиться ещё?»
«Что нам делать? Вся вода у нас во дворах, может есть какие-то меры? Соседи своими силами откачивали, а толку нет. Не выйти, не пройти, чуть ли не по забору ходим», - жалуются сельчане.
Глава сельского поселения «Курумкан» Жаргал Гатапов сообщил, что вопрос будут решать откачиванием воды.
- Мы в курсе данной проблемы. Обсыпать грунтом там нет возможности. Вчера немного откачали мотопомпой, в эти дни также будем откачивать, - цитирует «Курумкан-инфо. 24/7» главу поселения.
Как сообщал «Байкал-Daily», талые воды в этом году беспокоят многих жителей Бурятии. Так, в селе Барыкино Тарбагатайского района общими усилиями спасают дома от подтоплений. В Мухоршибири растаявший снег размыл улицы.
В Бурятии талые воды заблокировали дома жителей
Общество, Фото:
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