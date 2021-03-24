В Бурятии талые воды отрезали дорогу к домам

«Мы оказались отрезанными от собственного дома, невозможно ни подъехать, ни подойти. Неужели нельзя сделать какие-то отводы, чтобы талые воды с полей и верхних улиц не бежали мимо нас! Обращались в администрацию сельского поселения, но никакой реакции не последовало. Почему никому до нас нет дела??? Что нам делать в данной ситуации?».





Дворы жителей села Мухоршибирь в Бурятии тонут в талых водах. В воде оказались улицы Горовая, Северная и Пролетарская. По словам сельчан, с подобной бедой они сталкиваются каждую весну.Свои жалобы и возмущения люди написали в группу «Мухоршибирь-инфо. 24/7»:«Улица Горовая тонет, вода идёт сверху потоками»«Почему не прочищают канавы на улице Северной? Вся вода с полей идёт через дома по ул. Горовой, отводим сами, всю улицу затопило, пройти негде»«Помогите, пожалуйста, решить нашу проблему, которая назревает каждую весну по улице Пролетарской, 62».Вопрос адресовали первому замруководителя администрации Мухоршибирского района Виктору Вакарину. По его словам, на улице Северной произошло большое скопление воды из-за обильных снегов, а сейчас он активно тает, в результате чего образовались потоки талых вод.- Направлена техника Мухоршибирский дорожно-эксплуатационный участок для отсыпки или грейдирования, чтобы снизить потоки воды на нижние улицы, - цитирует «Мухоршибирь-инфо» Виктора Вакарина.Как оказалось, такая проблема не только в райцентре, но и в селе Никольск. Там также топит дворы.- Между улицами Кирова и Ленина идёт проулок, в который попадают талые воды с ул. Кирова, но в проулке нет водоотвода и из-за этого вода из проулка идёт в ограды жителей ул. Ленина. Топит подворные постройки, бани, гаражи, подполья, - рассказывают местные жители.По их словам, ранее у здесь прокапывали траншеи, а в этом году этого не произошло и в результате произошли подтопления: вода зашла в подполья домов.Глава Никольского поселения Игорь Калашников заявил, что днём ранее проводились работы по отсыпке. Однако земля ещё мёрзлая, и всё опять смыло.- Канавы делать надо летом, а сейчас только отсыпать, если есть техника. Просил федеральщиков (дорожные службы), но сегодня они на дороге, завтра обещали помочь если будет возможность. Канавы делали, но сами жители, заезжая к себе в огороды, их засыпают, обваливают, не чистят. Нужна и их помощь в содержании каналов для отвода воды, - прокомментировал Игорь Калашников.