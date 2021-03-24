 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 марта

23 марта

Популярное

В Бурятии талые воды отрезали дорогу к домам

В Бурятии талые воды отрезали дорогу к домам
Происшествия,  Фото:опубликовано в группе "Мухоршибирь-инфо"
«Невозможно ни подъехать, ни подойти», - жалуются сельчане

Дворы жителей села Мухоршибирь в Бурятии тонут в талых водах. В воде оказались улицы Горовая, Северная и Пролетарская. По словам сельчан, с подобной бедой они сталкиваются каждую весну.

Свои жалобы и возмущения люди написали в группу «Мухоршибирь-инфо. 24/7»:

«Улица Горовая тонет, вода идёт сверху потоками»

«Почему не прочищают канавы на улице Северной? Вся вода с полей идёт через дома по ул. Горовой, отводим сами, всю улицу затопило, пройти негде»

«Помогите, пожалуйста, решить нашу проблему, которая назревает каждую весну по улице Пролетарской, 62».

«Мы оказались отрезанными от собственного дома, невозможно ни подъехать, ни подойти. Неужели нельзя сделать какие-то отводы, чтобы талые воды с полей и верхних улиц не бежали мимо нас! Обращались в администрацию сельского поселения, но никакой реакции не последовало. Почему никому до нас нет дела??? Что нам делать в данной ситуации?».


Вопрос адресовали первому замруководителя администрации Мухоршибирского района Виктору Вакарину. По его словам, на улице Северной произошло большое скопление воды из-за обильных снегов, а сейчас он активно тает, в результате чего образовались потоки талых вод.

- Направлена техника Мухоршибирский дорожно-эксплуатационный участок для отсыпки или грейдирования, чтобы снизить потоки воды на нижние улицы, - цитирует «Мухоршибирь-инфо» Виктора Вакарина.

Как оказалось, такая проблема не только в райцентре, но и в селе Никольск. Там также топит дворы.

- Между улицами Кирова и Ленина идёт проулок, в который попадают талые воды с ул. Кирова, но в проулке нет водоотвода и из-за этого вода из проулка идёт в ограды жителей ул. Ленина. Топит подворные постройки, бани, гаражи, подполья, - рассказывают местные жители.

По их словам, ранее у здесь прокапывали траншеи, а в этом году этого не произошло и в результате произошли подтопления: вода зашла в подполья домов.

Глава Никольского поселения Игорь Калашников заявил, что днём ранее проводились работы по отсыпке. Однако земля ещё мёрзлая, и всё опять смыло.

- Канавы делать надо летом, а сейчас только отсыпать, если есть техника. Просил федеральщиков (дорожные службы), но сегодня они на дороге, завтра обещали помочь если будет возможность. Канавы делали, но сами жители, заезжая к себе в огороды, их засыпают, обваливают, не чистят. Нужна и их помощь в содержании каналов для отвода воды, - прокомментировал Игорь Калашников.
подтопление
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Полиция Иркутска расследует загадочное исчезновение мужчины
Полиция Иркутска расследует загадочное исчезновение мужчины
Происшествия, 24.03.2021
Стал известен возможный хозяин найденных на берегу реки вещей
В Бурятии талые воды отрезали дорогу к домам
В Бурятии талые воды отрезали дорогу к домам
Происшествия, 24.03.2021
«Невозможно ни подъехать, ни подойти», - жалуются сельчане
МЧС представило видео с провалившимся на Байкале автомобилями
МЧС представило видео с провалившимся на Байкале автомобилями
Происшествия, 24.03.2021
Только в двух районах Иркутской области под лёд Байкала ушли 10 автомобилей
В Улан-Удэ в ДТП пострадала водитель «Лексуса»
В Улан-Удэ в ДТП пострадала водитель «Лексуса»
Происшествия, 24.03.2021
Один из водителей не предоставил преимущество в движении
Житель Бурятии утопил женщину в реке
Житель Бурятии утопил женщину в реке
Происшествия, 23.03.2021
Убийцу разозлил отказ женщины дать денег на алкоголь
Под Иркутской области двое 17-летних водителей попали в ДТП
Под Иркутской области двое 17-летних водителей попали в ДТП
Происшествия, 23.03.2021
В одной из аварий пострадали два человека
В Забайкалье пожарный продавал по частям служебную машину
В Забайкалье пожарный продавал по частям служебную машину
Происшествия, 23.03.2021
Он успел продать детали двигателя, раздаточной коробки и тормозной системы
В Иркутске в торговом центре на девочку рухнул шкаф
В Иркутске в торговом центре на девочку рухнул шкаф
Происшествия, 23.03.2021
Инцидент, вероятно, произошёл в мебельном магазине
Братчанин выращивал коноплю в гараже
Братчанин выращивал коноплю в гараже
Происшествия, 23.03.2021
Уголовное дело любителя «травы» передано в суд
Врач из Читы погиб в страшном ДТП в Приморье
Врач из Читы погиб в страшном ДТП в Приморье
Происшествия, 23.03.2021
После столкновения с грузовиком автомобиль превратился в груду металла
В Бурятии обнаружили очередную бешеную лисицу
В Бурятии обнаружили очередную бешеную лисицу
Происшествия, 23.03.2021
В селе введён карантин по бешенству

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^