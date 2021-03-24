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Дороги Улан-Удэ покроют использованным асфальтом

Дороги Улан-Удэ покроют использованным асфальтом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Вторичный асфальт будут укладывать в качестве эксперимента

В 2020 году в муниципальных контрактах для подрядчиков, которые занимаются строительством дорог Улан-Удэ, была внесена обязанность сдать асфальтовый лом комбинату по благоустройству. Теперь этот вторичный асфальт власти города планируют пустить на неблагоустроенные дороги.

- Сегодня, по первичным подсчётам, у нас будет порядка 10 тысяч кубически метров фрезерованного верхнего слоя асфальта и то, что раньше выкидывалось, мы готовы использовать в хозяйстве. Мы попробуем одну улицу. Хочу сразу сказать, это не капитальный ремонт. Это нужно для того, чтобы привести в нормативное состояние те участки, которые до капитального ремонта ещё не доходят, в силу того, что у нас финансов нет, но ездить по ним необходимо, - пояснил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

По примерным подсчётам, полученного фрезерата хватит на 21 километр дорог, шириной семь метров. В качестве первого опыта вторичный асфальт планируется положить на улице Байкальская. Подобная практика сейчас применяется в Тюмени.

- Технология достаточно простая. На неподготовленную поверхность, просто отгрейдированную, выкладывается фрезерат необходимой толщины, мы прикидываем, это около 10 сантиметров, чтобы у нас получился асфальт. Выравнивается грейдером по уровню полотна и закатывается катком. Мы посмотрели те участки дорог, которые были сделаны, в принципе, качество нормальное, - рассказал директор МБУ «Комбинат по благоустройству Улан-Удэ» Владимир Соснин.

Уже определены площади для хранения фрезерованного асфальта, техника для его перевозки и укладки. К работам в администрации города планируют приступить уже в этом году. Сейчас прорабатывается и согласовывается вся необходимая документация.

- Техника есть, подрядчик есть. Определим опытным путём, как это сыграет в наших условиях. Мы живём в Сибири, у нас даже новый асфальт уже на третий-четвёртый год покрывается трещинами, и приходят неровности. Мы проведём опыт, проведём эксперимент и в случае его положительного эффекта будем уже внедрять на постоянное, - добавил Игорь Шутенков.


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