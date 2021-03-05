Бурятский диктант напишут в США, Франции, Израиле, Испании и Малайзии

13 марта участниками диктанта «Эрдэм» станут все желающие



13 марта в России стартует акция «Всебурятский диктант «Эрдэм» на бурятском языке. К акции присоединятся жители Забайкальского края, Бурятии, Усть-Ордынского Бурятского округа, городов России, Америки, Франции, Израиля, Испании, Малайзии, Латвии и других государств, где проживает бурятоязычное население.



- Для меня участие в этой акции как встреча со старыми друзьями, родиной, по которой, конечно, скучаю. Заодно проверю знание языка и напишу диктант в онлайн версии, - пояснила Марина Цыбенова из американского города Сан-Франциско.



- Принимаю участие в акции с 2014 года. Это хорошая возможность испытать свою грамотность, и в то же время почувствовать всё богатство родного языка, - заявила агинчанка Цыржин Жалсандоржиева.



Жители Агинского Бурятского округа напишут диктант на 62 площадках, которые будут организованы в помещениях школ и библиотек поселений округа. В Бурятии к акции присоединятся во всех районах, где изучают бурятский̆ язык. В Улан-Удэ будут организованы две площадки в национальной библиотеке. Усть-Ордынский Бурятский округ готовит 33 площадки в школах и в здании окружной администрации.



- Напомним, участниками всебурятского диктанта «Эрдэм» могут быть все желающие, владеющие бурятским языком, вне зависимости от возраста, национальности и места проживания. Для участников, которые не имеют возможности очного участия, будет размещена видеоверсия диктанта на официальном ютуб-канале акции, - сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.



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