Концерт на площади Советов в Улан-Удэ покажут в прямом эфире





Возрастное ограничение - 6+.





12 февраля в 12 часов на площади Советов состоится праздничный концерт, посвящённый Сагаалгану. Будет организована прямая трансляция концерта на телеканале АТВ и YouTube-канале министерства культуры Бурятии. Также праздничный концерт покажут 13 февраля в 19 часов на телеканале АТВ.В концерте примут участие ведущие профессиональные коллективы республики – театры «Байкал» и «Забава», артисты Зорикто и Нонна Тогочиевы, Чингис Раднаев.- Состоится презентация новой коллекции традиционных зимних костюмов народов Бурятии. Будут представлены бурятские зимние костюмы: мужские и женские, пяти родов – булагатов, хори, сартулов, эхиритов, хонгодоров. А также мужские и женские традиционные эвенкийские, русские старообрядческие и старожильческие, казачьи и стилизованные бурятские зимние костюмы, - сообщили в правительстве Бурятии.Большой проект по созданию зимних традиционных костюмов народов Бурятии «Навстречу Сагаалгану» был инициирован министерством культуры в 2020 году, реализован Республиканским центром народного творчества. 34 зимних костюма на натуральном меху были созданы специально к Сагаалгану.