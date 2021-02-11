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Концерт на площади Советов в Улан-Удэ покажут в прямом эфире

Концерт на площади Советов в Улан-Удэ покажут в прямом эфире
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Здесь состоится презентация новой коллекции зимних костюмов народов Бурятии

12 февраля в 12 часов на площади Советов состоится праздничный концерт, посвящённый Сагаалгану. Будет организована прямая трансляция концерта на телеканале АТВ и YouTube-канале министерства культуры Бурятии. Также праздничный концерт покажут 13 февраля в 19 часов на телеканале АТВ.

В концерте примут участие ведущие профессиональные коллективы республики – театры «Байкал» и «Забава», артисты Зорикто и Нонна Тогочиевы, Чингис Раднаев.

- Состоится презентация новой коллекции традиционных зимних костюмов народов Бурятии. Будут представлены бурятские зимние костюмы: мужские и женские, пяти родов – булагатов, хори, сартулов, эхиритов, хонгодоров. А также мужские и женские традиционные эвенкийские, русские старообрядческие и старожильческие, казачьи и стилизованные бурятские зимние костюмы, - сообщили в правительстве Бурятии.

Большой проект по созданию зимних традиционных костюмов народов Бурятии «Навстречу Сагаалгану» был инициирован министерством культуры в 2020 году, реализован Республиканским центром народного творчества. 34 зимних костюма на натуральном меху были созданы специально к Сагаалгану. 

Возрастное ограничение - 6+. 

Сагаалган
 
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