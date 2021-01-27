Этому способствовала акция по сбору батареек
С 11 января, в день 104-летия заповедной системы России, сотрудники национального парка «Тункинский» начали первый этап акции по сбору отработанных батареек. Акция проводится вместе с учителями, учениками и членами школьного лесничества Кыренской средней школы.
Не все люди знают, почему батарейки нельзя выбрасывать в мусор. Тогда как каждая из них – это соединение металлов и химических веществ, зачастую ядовитых и опасных для всего живого. Наиболее часто при производстве элементов питания используются никель, кадмий, цинк, литий, ртуть, свинец и кобальт. По уровню опасности для человека кадмий, ртуть, свинец, цинк отнесены к 1 классу (особо опасные), кобальт и никель – ко 2-му. Даже незначительное на первый взгляд отравление данными веществами может представлять серьезную угрозу для здоровья и жизни человека. Одна маленькая использованная пальчиковая батарейка разлагается 100 лет и отравляет 20 квадратных метров земли и 400 литров воды.
Отработанные батарейки и элементы питания необходимо отвезти в специальные пункты приёма.
- Но это легко сделать жителям городов, а мы можем организовать в своём населённом пункте точку приёма батареек и после накопления достаточного количества, или по мере возможности отвозить их в город на утилизацию. В ходе нашей акции мы собрали 18 килограммов батареек и 27 января отработанные батарейки сотрудники национального парка «Тункинкий» сдадут в магазин «Леруа Мерлен» в Иркутске, - сообщают в пресс-службе парка.
По исследованиям экологов, одна батарейка загрязняет территорию, пригодную для обитания нескольких тысяч дождевых червяков, сотен деревьев и двух кротов слепышей. Таким образом, участники акции спасли 300 тысяч дождевых червяков, десятки тысяч деревьев и более шести сотен слепышей.
В нацпарке в Бурятии спасли 300 тысяч дождевых червей
Общество, Фото:
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