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В Ангарске пройдёт первенство СФО по русским шашкам

В Ангарске пройдёт первенство СФО по русским шашкам
Общество,  Фото:pixabay.com
Соревнования проведут в шести возрастных группах

В Ангарске в спортивно-оздоровительном комплексе училища олимпийского резерва с 4 по 7 февраля пройдёт первенство Сибирского федерального округа по русским шашкам. Спортсмены будут соревноваться в классической, молниеносной и быстрой программах.

- Своё участие в турнире уже подтвердили спортсмены из Красноярского края и Кемеровской области. В состав сборной Приангарья вошли шашисты из Иркутска, Ангарска, Братска, Осинского, Нукутского, Аларского, Эхирит-Булагатского районов. В целом мы ожидаем, что в первенстве Сибири примут участие более 100 участников, - рассказал президент федерации шашек Иркутской области Максим Овсянников.

Первенство СФО проводится в шести возрастных группах: мальчики и девочки до 9 лет, юноши и девушки до 11, 14, 17 лет, юниоры и юниорки до 20 и до 27 лет.

Соревнования будут проходить с целью отбора сильнейших игроков в сборные команды для дальнейшего участия в межрегиональных и всероссийских соревнованиях. Начало турнира – в 12:00 часов 4 февраля, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

Возрастное ограничение 0+
Иркутская область Ангарск первенство СФО шашки спорт русские шашки
 
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