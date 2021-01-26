Соревнования проведут в шести возрастных группах
В Ангарске в спортивно-оздоровительном комплексе училища олимпийского резерва с 4 по 7 февраля пройдёт первенство Сибирского федерального округа по русским шашкам. Спортсмены будут соревноваться в классической, молниеносной и быстрой программах.
- Своё участие в турнире уже подтвердили спортсмены из Красноярского края и Кемеровской области. В состав сборной Приангарья вошли шашисты из Иркутска, Ангарска, Братска, Осинского, Нукутского, Аларского, Эхирит-Булагатского районов. В целом мы ожидаем, что в первенстве Сибири примут участие более 100 участников, - рассказал президент федерации шашек Иркутской области Максим Овсянников.
Первенство СФО проводится в шести возрастных группах: мальчики и девочки до 9 лет, юноши и девушки до 11, 14, 17 лет, юниоры и юниорки до 20 и до 27 лет.
Соревнования будут проходить с целью отбора сильнейших игроков в сборные команды для дальнейшего участия в межрегиональных и всероссийских соревнованиях. Начало турнира – в 12:00 часов 4 февраля, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
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В Ангарске пройдёт первенство СФО по русским шашкам
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