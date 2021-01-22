Военно-исторической реконструкцией будут заниматься школьники города
В Чите планируют создать молодёжный клуб военно-исторической реконструкции. Став победителем конкурса проектов фонда президентских грантов по направлению «Сохранение исторической памяти», региональная общественная организация «Забайкальский фронт» на развитие своей идеи получила более двух с половиной миллионов рублей.
- В молодёжном клубе будут заниматься школьники города Читы в возрасте от 14 до 18 лет по программе военно-исторической реконструкции Великой Отечественной войны. В план занятий войдут теоретические и практические занятия по реконструируемому периоду, итогом которых будут контрольные стрельбы холостыми патронами и многое другое, - рассказал директор «Забайкальского фронта» Андрей Черепанов.
Кроме того, в программу молодёжного клуба входит участие в мероприятиях и проектах «Забайкальского фронта», в военно-исторических фестивалях и в реконструкциях боёв времён Великой Отечественной войны, а также в культурной и общественной жизни города и края. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
В Чите появится молодёжный клуб реконструкторов
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