В Чите появится молодёжный клуб реконструкторов

Общество, Фото: пресс-служба министерства культуры Забайкальского края

Военно-исторической реконструкцией будут заниматься школьники города



В Чите планируют создать молодёжный клуб военно-исторической реконструкции. Став победителем конкурса проектов фонда президентских грантов по направлению «Сохранение исторической памяти», региональная общественная организация «Забайкальский фронт» на развитие своей идеи получила более двух с половиной миллионов рублей.



- В молодёжном клубе будут заниматься школьники города Читы в возрасте от 14 до 18 лет по программе военно-исторической реконструкции Великой Отечественной войны. В план занятий войдут теоретические и практические занятия по реконструируемому периоду, итогом которых будут контрольные стрельбы холостыми патронами и многое другое, - рассказал директор «Забайкальского фронта» Андрей Черепанов.



Кроме того, в программу молодёжного клуба входит участие в мероприятиях и проектах «Забайкальского фронта», в военно-исторических фестивалях и в реконструкциях боёв времён Великой Отечественной войны, а также в культурной и общественной жизни города и края. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

