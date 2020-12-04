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Атлет из Бурятии прошёл отбор на шоу «Минута славы»

Атлет из Бурятии прошёл отбор на шоу «Минута славы»
Общество, 
Рафаэль Кулиев из Бурятии смог удивить организаторов телешоу

Известный атлет из Бурятии, обладатель российских и мировых рекордов Рафаэль Кулиев прошёл кастинг в популярное шоу Первого канала «Минута славы». Силач сообщил, что отборочный тур проходил 28 ноября онлайн.

- Показывал силу пальца и в целом силу. Показал на кастинге, что легко могу побить рекорды - не для фиксации, а просто для прохождения. Говорить пока не буду, что за рекорды, потому что хочу показать их на проекте, - рассказал «Байкал-Daily» Рафаэль Кулиев.

Съёмки предварительно начнутся с 16 декабря.

Силач, тренер по плаванию и фитнесу, обладатель нескольких силовых рекордов, не в первый раз успешно проходит кастинг федеральных проектов. Летом 2019 года два рекордсмена из Бурятии Рафаэль Кулиев и Виталий Савчук легко прошли испытания кастинга популярного экстремального шоу «Русский ниндзя».

Однако оказалось, что следующий сезон программы был отменён.

- «Русский ниндзя» отменили в связи с малым количеством участников, сейчас снимают «Русский ниндзя. Дети». И если вдруг они захотят снова организовать шоу, то те, кто проходил ранее кастинг, уже в команде. Нас просто пригласят на съёмки, - объяснил Рафаэль Кулиев.

Как сообщал «Байкал-Daily», этой осенью Рафаэль поставил третий мировой рекорд, он связан с жимом штанги.

В августе улан-удэнец стал лучшим на Кубке Европы по жиму лёжа и армлифтингу

Справка:

«Минута славы» — развлекательная программа, шоу талантов, где любой человек может показать свои уникальные способности. Премьера программы состоялась в феврале 2007 года на «Первом канале». Является лицензионным аналогом британского шоу Саймона Ковелла «Britain’s Got Talent» («В Британии есть таланты»). Существует в более чем 40 странах мира.

На шоу участники должны показать свои уникальные способности.






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