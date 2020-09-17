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Силач из Бурятии поставил третий мировой рекорд

Силач из Бурятии поставил третий мировой рекорд
Общество, 
Улан-удэнец Рафаэль Кулиев побил мировой рекорд американца

Известный атлет из Бурятии Рафаэль Кулиев поставил мировой рекорд, третий по счёту. На этот раз он побил рекорд американского спортсмена.

- Сегодня зафиксировали мой третий мировой рекорд. Строгий жим гири 50 кг с груди одной рукой, я выполнил на два раза больше, чем американец. 10 раз при весе 86 кг. Этот рекорд я побил исключительно в качестве подготовки к основными своим целям, ну, и не мог не принять вызов американца, - поделился силач.

Рекорд зафиксировали 16 сентября 2020 года. «Пусть будет подарок на день рождения», отмечает Рафаэль.

Видео рекорда улан-удэнца будет опубликовано немного позже.

Как сообщал «Байкал-Daily», улан-удэнец Рафаэль Кулиев работает тренером по плаванию и фитнесу. Он стал известен после нескольких силовых рекордов, в том числе двух мировых. В 2019 году Рафаэль установил мировой рекорд по вису на двух пальцах на перекладине. Рекорд составил 1 минуту 15 секунд, вес силача – 85 кг. Прошлый мировой рекорд составлял 47 секунд, но вес спортсмена был меньше 80 кг.

Также атлет побил мировой рекорд по отжиманиям от пола. Кулиев за 30 секунд сделал 46 повторений на левой руке. Это в четыре раза больше, чем предыдущий рекорд.

Недавно Рафаэль Кулиев показал блестящий результат на открытом Кубке Европы по жиму лёжа и армлифтингу, который проходил в Москве. Улан-удэнец стал абсолютным чемпионом в армлифтинге. Также он занял второе место в абсолютном зачёте (среди всех весовых категорий) в жиме лёжа.
рекорд спорт
 
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