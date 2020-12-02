Психолог из Бурятии выиграла 100 тысяч на памятник

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Жительница Кяхты победила в конкурсе «Моя страна – моя Россия»



Психолог из Кяхты Людмила Москвитина заняла первое место в номинации «Моя страна. Моя история. Моя Победа» конкурса «Моя страна – моя Россия». Её проект – установка памятника на территории Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Добрый». Обелиск увековечит память о воспитанниках детского дома Кяхты, павших при защите Родины в годы Великой Отечественной войны.



Также автор проекта планирует с воспитанниками центра озеленить прилегающую к памятнику территорию цветами и хвойными деревьями.



По итогам конкурса Людмила Москвитина получила денежную премию - 100 тысяч рублей от Российской академии образования, а также грант на реализацию проекта от грантового конкурса Росмолодёжи.





- Благодаря победе в конкурсе «Моя страна – моя Россия» я получила колоссальную поддержку своего проекта и теперь смогу реализовать его вместе с воспитанниками нашего Центра в ближайшее время, – делится Людмила.



Подведение итогов XVII всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия», одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», прошло в онлайн-формате. В конкурсе 2020 года приняли участие 63 тысячи человек из всех регионов, из них из Дальневосточного федерального округа – более 2 800 человек. Победителями конкурса стали 125 человек, в числе которых восемь представителей Дальнего Востока, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Конкурс проводится уже 17 лет.

