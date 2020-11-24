Жителей республики призывают сказать «спасибо» добровольцам
В Бурятии в преддверии национального Дня добровольца (волонтёра), который отмечают 5 декабря, запущен флешмоб по поддержке волонтёрства и добровольчества.
Условия своеобразного челленджа очень просты. Нужно сделать фотографию с надписью #спасибоволонтерам03 и разместить его у себя на странице в соцсетях. Также её надо отметить хештегом #спасибоволонтерам03.
Как сообщает ресурсный центр добровольчества «ДоброДом», в это нелёгкое время очень важно поддержать работу этого направления. «Скажем спасибо волонтёрам и добровольцам нашей республики, вместе», - призывают жителей республики организаторы.
В Бурятии запущен флешмоб в поддержку волонтёров
Общество, Фото:
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