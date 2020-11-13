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Жителя Бурятии посадили на 8 лет за ДТП с четырьмя погибшими

Жителя Бурятии посадили на 8 лет за ДТП с четырьмя погибшими
Общество,  Фото:pixabay.com
В дорожной аварии погибли четыре человека, трое пострадали

Житель Еравнинского района Бурятии признан виновным в ДТП, в котором погибли люди.

В суде установлено, что в ноябре 2019 года в ночное время мужчина, не имея водительских прав, в состоянии алкогольного опьянения ехал за рулём автомобиля с пассажирами. Водитель не справился с управлением, машина съехала с проезжей части и опрокинулась.

В результате дорожно-транспортного происшествия четыре человека погибли, среди них несовершеннолетняя девушка. Три пассажира получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Суд назначил виновному наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством сроком на 2 года.

Не согласившись с решением суда, государственный обвинитель принёс апелляционное представление.

Апелляционным определением Верховного суда республики приговор районного суда изменён, виновному усилено наказание до 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Приговор вступил в законную силу.
ДТП.смерть приговор
 
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