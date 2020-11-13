Жителя Бурятии посадили на 8 лет за ДТП с четырьмя погибшими

В дорожной аварии погибли четыре человека, трое пострадали
Житель Еравнинского района Бурятии признан виновным в ДТП, в котором погибли люди.
В суде установлено, что в ноябре 2019 года в ночное время мужчина, не имея водительских прав, в состоянии алкогольного опьянения ехал за рулём автомобиля с пассажирами. Водитель не справился с управлением, машина съехала с проезжей части и опрокинулась.
В результате дорожно-транспортного происшествия четыре человека погибли, среди них несовершеннолетняя девушка. Три пассажира получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Суд назначил виновному наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством сроком на 2 года.
Не согласившись с решением суда, государственный обвинитель принёс апелляционное представление.
Апелляционным определением Верховного суда республики приговор районного суда изменён, виновному усилено наказание до 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Приговор вступил в законную силу.
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Общество, Фото:
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