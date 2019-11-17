В ДТП в Бурятии погибли четыре человека





Сегодня в половине второго часа ночи в Еравнинском районе Бурятии произошло смертельное ДТП.21-летний водитель автомобиля «Toyota Wish», следуя по улице Ленина в селе Телемба в направлении села Романовка в районе АЗС, не справился с управлением, совершил съезд с проезжей части с последующим столкновением с деревом и опрокидыванием.- По предварительной информации, в автомобиле помимо водителя находились семеро пассажиров. В результате ДТП на месте происшествия погибли двое пассажиров – 20-летний молодой человек и 17-летняя девушка, ещё двое пассажиров – 19-летний молодой человек и 20-летняя – девушка скончались в медицинском учреждении, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.Сейчас в больнице находятся водитель и трое пассажиров – две девушки 17 и 20 лет и 21-летний молодой человек.Кроме того, водитель не имел права управления транспортным средством. Машина принадлежит родственнику водителя.- В настоящее время сотрудники отделения МВД России по Еравнинскому району устанавливают причины и обстоятельства происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. - заключили в региональном министерстве внутренних дел.