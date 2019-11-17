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В ДТП в Бурятии погибли четыре человека

В ДТП в Бурятии погибли четыре человека
Происшествия,  Фото:crimburyatia.ru
Ещё четверо находятся в больнице

Сегодня в половине второго часа ночи в Еравнинском районе Бурятии произошло смертельное ДТП.

21-летний водитель автомобиля «Toyota Wish», следуя по улице Ленина в селе Телемба в направлении села Романовка в районе АЗС, не справился с управлением, совершил съезд с проезжей части с последующим столкновением с деревом и опрокидыванием.

- По предварительной информации, в автомобиле помимо водителя находились семеро пассажиров. В результате ДТП на месте происшествия погибли двое пассажиров – 20-летний молодой человек и 17-летняя девушка, ещё двое пассажиров – 19-летний молодой человек и 20-летняя – девушка скончались в медицинском учреждении, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Сейчас в больнице находятся водитель и трое пассажиров – две девушки 17 и 20 лет и 21-летний молодой человек.

Кроме того, водитель не имел права управления транспортным средством. Машина принадлежит родственнику водителя.

- В настоящее время сотрудники отделения МВД России по Еравнинскому району устанавливают причины и обстоятельства происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. - заключили в региональном министерстве внутренних дел.

ДТП.смерть
 
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