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В Бурятии военные отстояли нападение «диверсантов»

В Бурятии военные отстояли нападение «диверсантов»
Общество, 
В тренировке было задействовано порядка 30 единиц специальной техники связи

Специалисты соединения управления Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, совершив марш в отдалённый район, развернули узел связи передового пункта управления армии, организовали защищённую спутниковую связь в условиях горно-лесистой местности в рамках контрольной проверки.

В ходе совершения марша, колонна была подвержена нападению условной диверсионно-разведывательной группы. «Диверсанты» подорвали один из автомобилей, тем самым затруднили дальнейшее движение колонны. Связисты вступили в условный бой открыв огонь из бойниц бронированных автомобилей, в ходе которого отразили нападение, уничтожили превосходящие силы условного противника и продолжили движение.

Также в ходе совершения марша специалисты преодолели заражённый участок местности, выполнив нормативы по надеванию защитных костюмов в машинах. После прохождения колонны машин заражённого участка провели специальную обработку техники с помощью дегазационного комплекта ДК-4.

По прибытию в район проведена инженерная и РХБ разведка местности. Нештатное отделение сапёров с помощью миноискателей произвели обследование дорожного полотна и обочин дороги, где были обнаружены растяжки. С использованием «кошек» их подорвали на месте.

- За ограниченное время связистами был развернут узел связи, организована работа в режиме спутниковой связи, а также созданы необходимые условия, для защищённой от средств радиоэлектронной борьбы вероятного противника, каналов передачи данных. Выполнение задач проходило в режиме максимально скрытой работы автоматизированных систем управления, - сообщили в пресс-службе ВВО.


В учениях применялись уникальные командно-штабные машины управления П-230Т на базе автомобиля «Тигр-М» повышенной проходимости и мощности.

Машина оснащена современным телекоммуникационным оборудованием, что является основой защищённой телефонной связи, электронной переписки не только на месте, но и в движении.

Всего в тренировке было задействовано порядка 30 единиц специальной техники связи.

Учение состоялось в рамках контрольной проверки войск округа за летний период обучения, с привлечением новейших аппаратных и машин управления сетями передачи данных.


ВВО военные учения
 
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