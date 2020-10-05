Юных жителей Бурятии зовут на фестиваль «Земля снежного барса»

Можно представить на конкурс рисунок, сувенир, видеопоздравление или костюм



В Бурятии продолжается приём работ на фестиваль «Земля снежного барса». В этот раз конкурс приурочен к 80-летнему юбилею Окинского района.



Подать заявку могут дети и молодёжь в возрасте от 6 до 18 лет, обучающиеся в образовательных организациях дошкольного, общего, дополнительного и среднего профессионального образования. Срок приёма работ до 31 октября 2020 года, сообщили в пресс-службе Тункинского нацпарка.



Номинации конкурса:



1) «Лучший рисунок» - конкурс рисунков по заданной теме (возрастные категории участников 6 - 10 лет; 11-14 лет; 15 - 18 лет);



2) «Лучший сувенир» - конкурс сувениров с изображением снежного барса (возрастные категории участников 6-10 лет; 11-14 лет; 15 - 18 лет);



3) дефиле «Грация ирбиса» - конкурс костюмов, сшитых/связанных из ткани, искусственного меха, пряжи и др. (возрастные категории участников 6-10 лет; 11-14 лет; 15 - 18 лет);



4) «Лучшее видеопоздравление» - конкурс видеопоздравлений, приуроченных к Международному дню снежного барса, который отмечается 23 октября (возрастные категории участников 6-10 лет; 11-14 лет; 15 - 18 лет).



Традиционный экологический фестиваль, призванный привлечь внимание к проблеме сохранения редких и исчезающих видов животных и растений в местах обитания снежного барса - Окинском и Тункинском районах, пройдёт при поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Фонда президентских грантов.



Конкурсные работы и анкеты-заявки необходимо направлять по адресу: 671010, с. Кырен, ул. Ленина, 69, отдел науки и экопросвещения, кабинет № 15, Ильиной А.С. Электронная почта – anzhela-ilina@list.ru









