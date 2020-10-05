Моноспектакль пройдёт в онлайн-формате
15 октября театр кукол «Ульгэр» представит спектакль «Кукушка» (6+). Премьеру театр представит в онлайн-формате, в связи с эпидемиологической обстановкой, сообщает минкультуры Бурятии.
«Кукушка» — это моноспектакль: главную и единственную роль исполняет один актёр. В основе спектакля — народная ненецкая сказка о матери, её детях и о том, как заигравшись, дети не оказали ей помощь, не принесли воды, когда мать заболела. Мать превратилась в кукушку и покинула их навсегда.
Как и другие народные северные сказки, «Кукушка» богата интересными деталями жизни народов Севера, национальными фольклором, колоритом и музыкой, яркими персонажами, чудесами и, конечно же, мудростью. Эти сказки учат заботиться о близких, младших и старших, дорожить своей семьёй.
Показ спектакля «Кукушка» в театре кукол «Ульгэр» должна была состояться весной, однако из-за эпидемиологической ситуации была перенесена.
Автор проекта: Борис Константинов, режиссёр: Анна Роганова, художник: Александра Громова, композитор: Сарантуя Жалцанова.
Борис Анатольевич Константинов – главный режиссёр Государственного академического театра кукол имени Образцова (Москва). Неоднократный лауреат российской национальной театральной премии «Золотая маска» и высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой Софит». Заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Анна Роганова, Александра Громова – студенты мастерской Антонова-Константинова ГИТИС.
Театр кукол в Бурятии представит моноспектакль «Кукушка»
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