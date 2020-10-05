 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 октября

04 октября

Популярное

В Иркутской области выпустили на волю спасённого сокола

Общество, 
У птицы был повреждён перьевой покров

В Иркутской области сотрудники полиции, следственного комитета, министерства лесного хозяйства и орнитологи выпустили на волю второго сокола, спасённого от вывоза за границу.

Птицу незаконно отловили браконьеры и планировали тайно вывезти за рубеж.

- Место возвращения птицы в дикую природу подбиралось с учётом мнения сотрудников министерства лесного хозяйства. Перед тем, как отпустить краснокнижную птицу, её пометили и окольцевали. Выпуск сокола стал возможным благодаря вмешательству ветеринаров-орнитологов, которые помогли птице восстановить перьевой покров, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.


Как сообщал «Байкал-Daily», в степях Ольхонского района развернулась настоящая полномасштабная охота на соколов — балобанов и кречетов, отловленных в Прибайкалье. Птиц контрабандно переправляют в страны Ближнего Востока, где традиционно используют в ловчей охоте. Недавно поймали двух мужчин, у которых при обыске изъяли этих двух соколов.
птицы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Юных жителей Бурятии зовут на фестиваль «Земля снежного барса»
Юных жителей Бурятии зовут на фестиваль «Земля снежного барса»
Общество, 05.10.2020
Можно представить на конкурс рисунок, сувенир, видеопоздравление или костюм
Скорость интернета в школах Бурятии такая, что работать невозможно
Скорость интернета в школах Бурятии такая, что работать невозможно
Общество, 05.10.2020
Активисты нашли несоответствие цены и качества Интернета в школах
Театр кукол в Бурятии представит моноспектакль «Кукушка»
Театр кукол в Бурятии представит моноспектакль «Кукушка»
Общество, 05.10.2020
Моноспектакль пройдёт в онлайн-формате
В Иркутской области выпустили на волю спасённого сокола
Общество, 05.10.2020
У птицы был повреждён перьевой покров
В пожарной части Улан-Удэ «служит» кошка Тимуровна
В пожарной части Улан-Удэ «служит» кошка Тимуровна
Общество, 05.10.2020
Кошка стала настоящей любимицей личного состава части
В улан-удэнской женской колонии выбрали «Мисс осень»
В улан-удэнской женской колонии выбрали «Мисс осень»
Общество, 05.10.2020
Осуждённые женщины показали таланты на творческом конкурсе
В Чите у гражданина Китая изъяли монеты Российской империи
В Чите у гражданина Китая изъяли монеты Российской империи
Общество, 05.10.2020
Читинские таможенники передали Нерчинскому краеведческому музею 14 старинных монет
Легкоатлеты Бурятии взяли девять медалей Кубка Дружбы
Легкоатлеты Бурятии взяли девять медалей Кубка Дружбы
Общество, 05.10.2020
В соревнованиях участвовали пять ветеранов из Бурятии
Птиц в Иркутской области обследовали на грипп
Птиц в Иркутской области обследовали на грипп
Общество, 05.10.2020
Птицы могут быть переносчиками опасных заболеваний
В Бурятии ковидные койки хотят поставить в гостиницах
В Бурятии ковидные койки хотят поставить в гостиницах
Общество, 05.10.2020
Республиканский оперштаб дал ряд поручений, готовясь к подъёму заболеваемости коронавирусом  
В Бурятии более 350 клиентов арендовали абонементные ячейки онлайн
В Бурятии более 350 клиентов арендовали абонементные ячейки онлайн
Общество, 05.10.2020
Новая функция доступна в приложении Почты России
В Бурятии сменился «хозяин» тайги
В Бурятии сменился «хозяин» тайги
Общество, 05.10.2020
О «смене власти» рассказали сотрудники «Заповедного Подлеморья»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^