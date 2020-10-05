В Иркутской области выпустили на волю спасённого сокола

В Иркутской области сотрудники полиции, следственного комитета, министерства лесного хозяйства и орнитологи выпустили на волю второго сокола, спасённого от вывоза за границу.
Птицу незаконно отловили браконьеры и планировали тайно вывезти за рубеж.
- Место возвращения птицы в дикую природу подбиралось с учётом мнения сотрудников министерства лесного хозяйства. Перед тем, как отпустить краснокнижную птицу, её пометили и окольцевали. Выпуск сокола стал возможным благодаря вмешательству ветеринаров-орнитологов, которые помогли птице восстановить перьевой покров, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», в степях Ольхонского района развернулась настоящая полномасштабная охота на соколов — балобанов и кречетов, отловленных в Прибайкалье. Птиц контрабандно переправляют в страны Ближнего Востока, где традиционно используют в ловчей охоте. Недавно поймали двух мужчин, у которых при обыске изъяли этих двух соколов.