В Иркутской области выпустили на волю спасённого сокола

- Место возвращения птицы в дикую природу подбиралось с учётом мнения сотрудников министерства лесного хозяйства. Перед тем, как отпустить краснокнижную птицу, её пометили и окольцевали. Выпуск сокола стал возможным благодаря вмешательству ветеринаров-орнитологов, которые помогли птице восстановить перьевой покров, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.







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