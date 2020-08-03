Птенчика едва не загрызли собаки
В Читинскую городскую станцию по борьбе с болезнями животных местный житель принёс птенца ястреба.
- Мужчина, направляясь в Читу, по дороге заметил птенца ястреба, отбивающегося от собак. Спаситель разогнал собак и забрал птенца. Добравшись в Читу, он решил обратиться в ветеринарную клинику,- рассказал начальник городской ветеринарной станции Евгений Капустин.
После осмотра специалистов оказалось, что птенец полностью здоров. Врач ветеринарной клиники предложила отправить пернатого в отделение городского зоопарка «Амодово» для содержания в более вольных условиях, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Забайкалец отбил птенца ястреба от собак
Общество, Фото:
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