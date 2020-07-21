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В Бурятии на Байкале медведь продефилировал перед отдыхающими

В Бурятии на Байкале медведь продефилировал перед отдыхающими
Общество, 
Видео сняли в бухте Окуневая в Чивыркуйском заливе

Накануне в бухте Окуневая в Чивыркуйском заливе Байкала туристы сняли на видео проходившего мимо медведя. Ролик с подписью «Полное единение с природой» опубликовали в паблике ulan_ude_city.



Видео снято в населённом пункте или где-то поблизости – медведь спокойно перешёл через просёлочную дорогу, посмотрев по сторонам, и скрылся.

- Вон! Идёт, идёт, идёт! Вот наглость, а, - говорит удивлённый очевидец.

- Продефилировал такой, - добавляет женщина.

Пользователи Сети пишут: «Я бы от страха уже бежала в сторону улан-удэ», «Наверное, по мнению Михаила наглость это то, что люди находятся на его территории», «я туда собираюсь, о боже!», «Хозяин!».

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Буйском лесничестве в Бичурском районе Бурятии медведь развернул фотоловушку
Байкал медведь туристы
 
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