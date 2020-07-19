В Бурятии медведь развернул фотоловушку

























Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии во Фролихинском заказнике медведи





Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии во Фролихинском заказнике медведи сорвали фотоловушку с трёхметровой высоты.

В Буйское лесничество в Бичурском районе поступили снимки с фотоловушки, на которых видно медведя. Фотоловушка была установлена у лесной дороги для фиксации въезжающих в лес машин.- Сначала мы подумали, что человек повернул фотоловушку в другую сторону. Думаем, ну вот, и нет теперь ни фотоловушки, ни доказательств, если это лесоруб был. Однако буквально через несколько секунд поступили новые фотографии, на которых отчётливо видно медведя, - рассказал лесничий Буйского лесничества Артём Беломестнов.Косолапый повернул фотоловушку в другую сторону и ушёл в лес. Устройство в результате встречи с медведем не пострадало.- Ещё одну встречу с медведем на видео снял сын лесничего Кудунского лесничества в Кижингинском районе. Спрятавшись за дерево, он снял, как три медведя разгуливают и играют вместе, - отметили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.