Сбор прошёл на полигоне «Стеклянка»
На полигоне «Стеклянка» в Иркутской области завершился учебно-тренировочный сбор сотрудников отрядов мобильных особого назначения Иркутска и Ангарска, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Иркутской области.
Подобные сборы проводятся регулярно.
Снайперы ОМОН отрабатывали приёмы обращения с оптическими приборами наблюдения и совершенствовали свое мастерство в стрельбе из снайперских винтовок СВД, СВ-98 и ОСВ-96 на различных дистанциях, от 100 до 300 метров.
Также сотрудники Росгвардии укрепили навыки во владении пулемётами ПКМ и ПКП «Печенег», калибра 7,62, предназначенными для поражения живой силы противника, огневых и транспортных средств, а также воздушных целей. Стрельба велась из разных положений с переносом огня по фронту. Особое внимание уделялось мастерству ведения огня короткими и длинными очередями.
Руководители сборов отметили, что полученные опыт и закалка морально-волевых качеств позволят сотрудникам и военнослужащим Росгвардии в дальнейшем успешно выполнять служебно-боевые задачи.
В Иркутской области завершился сбор снайперов и пулемётчиков Росгвардии
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