Также в СИЗО прошёл конкурс «Битва хоров»
В Бурятии несовершеннолетние, содержащиеся в следственном изоляторе, украсили стены камер на военную тематику.
- Подростки с азартом принялись рисовать. В завершении конкурса на стене одной из камер появился символ победы в Великой Отечественной Войне – танк Т-34, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Осуждённые отряда хозяйственного обслуживания СИЗО-1 в этот день посмотрели парад Победы по кабельному телевидению. После по отрядам прошёл конкурс песен «Битва хоров» - осуждённые исполнили песни военных лет.
В Бурятии осуждённые подростки нарисовали на стене камеры танк Т-34
Общество, Фото:
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