В Бурятии осуждённые подростки нарисовали на стене камеры танк Т-34

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Также в СИЗО прошёл конкурс «Битва хоров»



В Бурятии несовершеннолетние, содержащиеся в следственном изоляторе, украсили стены камер на военную тематику.



- Подростки с азартом принялись рисовать. В завершении конкурса на стене одной из камер появился символ победы в Великой Отечественной Войне – танк Т-34, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



Осуждённые отряда хозяйственного обслуживания СИЗО-1 в этот день посмотрели парад Победы по кабельному телевидению. После по отрядам прошёл конкурс песен «Битва хоров» - осуждённые исполнили песни военных лет.

