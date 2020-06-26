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В Бурятии осуждённые подростки нарисовали на стене камеры танк Т-34

В Бурятии осуждённые подростки нарисовали на стене камеры танк Т-34
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Также в СИЗО прошёл конкурс «Битва хоров»

В Бурятии несовершеннолетние, содержащиеся в следственном изоляторе, украсили стены камер на военную тематику.

- Подростки с азартом принялись рисовать. В завершении конкурса на стене одной из камер появился символ победы в Великой Отечественной Войне – танк Т-34, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

Осуждённые отряда хозяйственного обслуживания СИЗО-1 в этот день посмотрели парад Победы по кабельному телевидению. После по отрядам прошёл конкурс песен «Битва хоров» - осуждённые исполнили песни военных лет.
СИЗО осужденные Великая Отечественная
 
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