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04 Марта

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В Улан-Удэ идут напряжённые игры НХЛ

В Улан-Удэ идут напряжённые игры НХЛ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На Ледовой арене IceМетр в Улан-Удэ продолжается отборочный этап IX всероссийского фестиваля Ночной Хоккейной лиги (НХЛ)

До финального свистка и подведения итогов соревнований осталось всего 12 игр, а борьба становится всё напряжённей.

У хоккейного клуба «Дорожник» после 11 сыгранных игр в копилке 28 очков. Ещё один лидер турнира – хоккейный клуб «Союз». На их счету 22 очка при 9 сыгранных играх. Всего за отборочный тур каждая команда должна сыграть по 16 игр. Времени до финала остается всё меньше, а градус соревнований всё выше.


Лучшие игроки турнира, по результатам двух месяцев борьбы НХЛ Бурятии:

Лучший бомбардир – Александр Прокофьев, хоккейный клуб «Дорожник», 31 очко (сумма заброшенных шайб и результативных передач);

Лучший снайпер –Игорь Мясников, хоккейный клуб «Дорожник», 20 заброшенных шайб;

Лучший ассистент – Содномов Аюр, хоккейный клуб «Союз», 20 результативных передач.

- Ровно месяц отделяет команды от заветного приза – шанса представлять республику на федеральном этапе фестиваля Ночной хоккейной лиги в Сочи. Финальная игра и торжественное закрытие фестиваля пройдёт 4 апреля на Ледовой арене IceМетр. Наградить сильнейшую команду республики приедут легенды российского хоккея, кто именно пока держится в тайне, - сообщили представители IceМетр.

Расписание и время матчей может меняться. Возрастное ограничение -0+


Справки по тел. 588-808, 305-000


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