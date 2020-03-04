В Улан-Удэ идут напряжённые игры НХЛ

У хоккейного клуба «Дорожник» после 11 сыгранных игр в копилке 28 очков. Ещё один лидер турнира – хоккейный клуб «Союз». На их счету 22 очка при 9 сыгранных играх. Всего за отборочный тур каждая команда должна сыграть по 16 игр. Времени до финала остается всё меньше, а градус соревнований всё выше.







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До финального свистка и подведения итогов соревнований осталось всего 12 игр, а борьба становится всё напряжённей.Лучшие игроки турнира, по результатам двух месяцев борьбы НХЛ Бурятии:– Александр Прокофьев, хоккейный клуб «Дорожник», 31 очко (сумма заброшенных шайб и результативных передач);–Игорь Мясников, хоккейный клуб «Дорожник», 20 заброшенных шайб;– Содномов Аюр, хоккейный клуб «Союз», 20 результативных передач.- Ровно месяц отделяет команды от заветного приза – шанса представлять республику на федеральном этапе фестиваля Ночной хоккейной лиги в Сочи. Финальная игра и торжественное закрытие фестиваля пройдёт 4 апреля на Ледовой арене IceМетр. Наградить сильнейшую команду республики приедут легенды российского хоккея, кто именно пока держится в тайне, - сообщили представители IceМетр.Справки по тел. 588-808, 305-000