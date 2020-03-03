Аэробистки Бурятии стали вторыми на чемпионате и первенстве ДФО

Общество, Фото: пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ

Первое место досталось сборной Забайкалья



С 28 февраля по 1 марта в Чите прошли чемпионат и первенство Дальневосточного Федерального округа по спортивной аэробике. В соревнованиях в спортивном комплексе «Олимпиец» приняли участие 150 спортсменов от 12 до 18 лет из Амурской области, Республики Бурятия, Приморского и Забайкальского краёв. За награды боролись в номинациях «Соло», «Трио», «Смешанные пары», «Группы», «Танцевальная гимнастика» и «Гимнастическая платформа».



Спортивную школу №3 города Улан-Удэ представили 23 спортсмена. В возрастной категории 15-17 лет команда тренера Анжелы Дахаевой завоевала золотую медаль. Таким образом, Бурятия впервые стала победителем первенства ДВФО в номинации «Гимнастическая платформа». В этой же номинации воспитанники тренеров Светланы Назаровой и Нины Матвеевой завоевали ещё 2 серебряные награды.



Спортсменкам под руководством Анжелы Дахаевой также удалось получить 2 «бронзы» в номинации «Танцевальная гимнастика» в возрастной категории 12-14 лет. Ещё одна воспитанница тренера – Эльмира Ахундова стала третьей в номинации «Сольные выступления» возрастной категории 12-14 лет.



В общекомандном зачёте соревнований сборная Республики Бурятия заняла 2-е место. Кроме этого, во время выступлений 3 спортсменки школы выполнили спортивный норматив «Кандидат в мастера спорта». Об этом сообщает пресс-служба минспорта РБ.



Первое место в общекомандном зачёте выиграла сборная Забайкалья. По результатам турнира хозяева соревнований завоевали 11 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые медали.

