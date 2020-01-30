Полёты выполняются авиакомпанией «NordStar»
Начата продажа авиабилетов на рейсы из Читы в Красноярск с промежуточной посадкой в Братске. Полёты выполняются авиакомпанией «NordStar» с частотой два раза в неделю – по средам и субботам.
- Из столицы Забайкальского края в Красноярск вылет в 15:45, прилёт в Красноярск в 19:35 того же дня. Обратный рейс из Красноярска в Читу – в 07:35, прибытие в аэропорт Читы в 15:00. Для каждого аэропорта указано местное время, – уточнили в пресс-службе авиакомпании. Стоимость билетов – от 5 575 рублей.
Полёты выполняются на турбовинтовых воздушных судах ATR 42-500 вместимостью 46 пассажиров. Длительность полёта из Красноярска в Читу с учётом стыковки составляет около шести часов.
Пассажиры также могут приобрести авиабилеты на регулярные рейсы, выполняемые на отдельных участках маршрута – из Читы в Братск или из Братска в Красноярск и обратно. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.
Началась продажа авиабилетов по маршруту «Чита – Братск – Красноярск»
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