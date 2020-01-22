В Бурятии военные сапёры отработали способы разминирования в городских условиях

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Тактико-специальные занятия состоялись на полигоне Бурдуны



В Бурятии на полигоне Бурдуны состоялись тактико-специальные занятия с инженерно-сапёрными подразделениями мотострелкового соединения Восточного военного округа, в ходе которых военнослужащие отработали способы разминирования в городских условиях с учётом современного опыта применения инженерно-сапёрных подразделений в Сирийской Арабской Республике.



Военнослужащие выполнили инженерную разведку местности, а также маршрут следования механизированной колонны с использованием миноискателей «Коршун» и защитных костюмов «Сокол» на предмет обнаружения мин-ловушек, растяжек и самодельных взрывных устройств, замаскированные под различные предметы быта.



Отработка действий проводилась как в условиях лесистой, так и городской местности. Здания жилых кварталов на полигоне имитировали специальные строения.



Кроме того, сапёрам предстояло выполнить уничтожение обнаруженных взрывных устройств методом подрыва с безопасного расстояния. Для этих целей военнослужащие использовали тротиловые шашки и электродетонаторы, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

