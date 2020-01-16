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В пригороде Улан-Удэ пройдут традиционные ледовые мотосоревнования

В пригороде Улан-Удэ пройдут традиционные ледовые мотосоревнования
Общество,  Фото:pixabay.com
Они состоятся 7 марта на озере в районе Бурводстроя

7 марта в Улан-Удэ пройдут традиционные любительские ледовые соревнования «Мотолёд 2020». Гонки состоятся на льду озера в районе Бурводстроя и Тулунжи.

Соревнования проводятся на личное первенство по классам: «Питбайк» (дети); «Эндуро до 250 куб. см (4 т) и до 125 куб.см (2 т)»; «Эндуро более 250 куб. см (4 т) и более 125 куб.см (2 т)»; «Кросс»; «Дорожные»; «Коляски» («Урал», «Днепр», «Иж», «Ява» с коляской). Все классы выступают на шипованной резине. В классе «Коляски» колесо коляски не шипуется. Спортсмены обязаны подать предварительные заявки для участия в соревнованиях.

Регистрация участников и тренировка по классам будут идти с 11:00 до 12:30 Открытие соревнований начнётся в 12:30. Закрытие и награждение состоятся в 16:00.

Победителей наградят дипломами и медалями. Об этом сообщает федерация мотоциклетного Спорта Республики Бурятия.

Возрастное ограничение 0+
спорт мотоспорт гонки мотогонки лед Бурятия
 
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