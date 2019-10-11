Мероприятие прошло в бурятском национальном лицее-интернате № 1
Сотрудники МЧС проводят уроки безопасности в школах Бурятии. Сегодня в Республиканском бурятском национальном лицее-интернате № 1 специалист управления гражданской защиты Яков Богданов рассказал старшеклассникам, что такое гражданская оборона и какие функции она выполняет.
- Такие мероприятия проводятся с целью напомнить основные правила поведения в той или иной чрезвычайной ситуации, а также привить практические навыки при применении средств индивидуальной защиты, – говорит Яков Богданов.
Не остаётся без внимания и тема пожарной безопасности. Спасатели напоминают ученикам об алгоритме действий в экстренной ситуации. Как отмечает классный руководитель Сэсэг Ринчинова, прививать знания по основам безопасности жизнедеятельности детям нужно как можно раньше.
Кроме того, к 87-летию гражданской обороны России в пожарных частях проходят дни открытых дверей. Школьники и студенты могут познакомиться с работой огнеборцев, посмотреть аварийно-спасательное оборудование и экипировку, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
Школьники Бурятии узнали, как вести себя в экстренной ситуации
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