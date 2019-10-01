В Улан-Удэ покажут «Фото topless»

Общество, Фото: Александра Данилова

Русский драмтеатр готовит спектакль о травле подростка



Репертуар Русского драматического театра в новом 91-м театральном сезоне пополнится премьерным спектаклем – «Фото topless» (12+) режиссёра Елены Ненашевой по пьесе современного российского драматурга Натальи Блок.



Этот спектакль появился благодаря творческой лаборатории «Территория РОСТа. Год четвертый». В апреле в Улан-Удэ прилетели четыре молодых режиссёра. Неделю они работали над современными пьесами, ориентированными на подростковую аудиторию, в том числе и над пьесой «Фото topless», сообщает пресс-служба театра имени Бестужева.



По сюжету Артём и Кира нравятся друг другу. Они находятся на том этапе взросления, когда начинают чувствовать, что симпатичны противоположному полу, когда ощущают в себе вибрации любви. Но друзья подбивают Артема на глупость, и в результате девочка втравлена в некрасивую ситуацию.



Это актуальная история о первой любви, разочаровании, о взрослении и о границах дозволенного, о том, какие последствия может иметь один необдуманный поступок. Здесь поднимается сложная тема травли (буллинга), которая сегодня касается практически каждого подростка. И театр предлагает посмотреть на нее как со стороны тех, кто травит, так и со стороны жертвы. Однако, несмотря на злободневность, спектакль в постановке Елены Ненашевой получился добрым и жизнеутверждающим.



Показанный в рамках «Территории РОСТа» эскиз понравился зрителям: его смогли оценить не только актеры и работники театра, но и приглашенные педагоги, подростки. Он вызвал бурное обсуждение.



Главные герои спектакля – подростки, и темы, поднятые в нем, близки и понятны сегодняшнему молодому поколению.



– Я помню себя в 16 лет, мне было очень тяжело жить, потому что ты остро чувствуешь все, что происходит. У тебя внутри огромный мир, но ты пока еще не адаптировался к этой жизни. Хорошая новость: с годами станет легче, – режиссёр Елена Ненашева была откровенна со зрителями на обсуждении. – Когда мы начали работать над эскизом, то поняли, что с каждым так или иначе такое случалось, просто это не называлось модным словом «буллинг», но было во все времена, вспомните фильм «Чучело», просто сейчас это делается через диджитал.



Театральный критик, театровед Туяна Будаева отметила: «Это такая редкая история, в которой друзья остаются друзьями. Они все вместе прошли через ситуацию всеобщей глупости и безответственности и, таким образом, выросли».



Спектакль по итогам работы творческой лаборатории получил множество положительных откликов, было принято решение оставить его в репертуаре Малой сцены.



– Это талант – пройтись буквально по лезвию ножа и взять опасную тему, но совершенно ее не опошлить, – говорили зрители на обсуждении.



– Я получила безумный заряд эмоций, энергии, это сделано так легко, так «вкусно», мне очень нравится, что на такую серьёзную тему говорилось доступным языком. Спасибо!



Показы состоятся 6 и 10 октября, однако уже сейчас все билеты раскуплены.

