В Агинском округе стартует фестиваль бурятского языка

№ Мероприятие Сроки Место проведения 1 Открытие фестиваля бурятского языка в Агинском Бурятском округе 20 сентября п. Агинское, Центральный парк 2 Чемпионат по национальной игре «Шагай наадан» среди обучающихся 1-11 классов, взрослых 25 сентября МОУ ДОД «Дом детского творчества» 3 Конкурс художественного чтения на бурятском языке «Тоонто нютагаа түүрээн магтая!» среди студентов образовательных организаций профессионального образования 25 сентября в 15.00ч. МУ ДО «Детская школа искусств им. К.И. Базарсадаева» 4 Конкурс чтецов «Барбаадай» среди воспитанников дошкольных образовательных организаций 2 октября МОУ ДОД «Дом детского творчества» 5 Конкурс чтецов «Агамни – шамдаа» 4 октября МУ ДО «Детская школа искусств им. К.И. Базарсадаева» 6 Конкурс «Аба эжын хэлэн гамтайл!» среди обучающихся 5-11 классов (история Агинского дацана, религиозные правила для мирян, традиции и обычаи) 12 октября Агинский дацан 7 Конкурс «Эрхим диктант»среди обучающихся 2-11 классов 15 октября МОУ «Агинская СОШ №3» 8 Конкурс «Эрхим найруулга»среди обучающихся 2-11 классов 15 октября МОУ «Агинская СОШ №3» 9 Конкурс для обучающихся, изучающих бурятский язык по программе интенсивного обучения «Баян даа, түрэлхи хэлэмнай» 16 октября ГУК «Забайкальская краевая библиотека им. Ц. Жамцарано» 10 Фестиваль детского ёохора 16 октября МАОУ «Агинская СОШ №1» 11 Конкурс исполнителей бурятской песни «Талын аялгаханууд» среди воспитанников ДОО и обучающихся начальных классов 17 октября МУ ДО «Детская школа искусств им. К.И. Базарсадаева» 12 Интеллектуальная командная игра «Ага-Интеллект» на бурятском языке среди школьников 17 октября МАОУ «Агинская СОШ №4» 13 Интеллектуальная командная игра «Ага-Интеллект» на бурятском языке среди молодёжи 17 октября МАОУ «Агинская СОШ №4» 14 Межрегиональная НПК «Бурятский язык: история и современность», посвященная 120-летию со дня путешествия в Лхасу ученого, профессора, путешественника-исследователя, этнографа Гомбожаба Цыбикова 18 октября МУ ДО «Детская школа искусств им. К.И. Базарсадаева» 15 Мастер-классы с участием поэтов и писателей в сельских, школьных библиотеках, музеях В течение месяца Сельские, школьные музеи, библиотеки 16 Заочный конкурс на знание бурятского языка, традиций «Эрхим хүтэлбэрилэгшэ» среди руководителей организаций и учреждений 18 октября Агинский институт повышения квалификации работников социальной сферы 17 Акция «День бурятского языка» (запуск челленджей на бурятском языке) В течение месяца Организации и учреждения округа 18 Неделя бурятского языка в детских садах В течение месяца Детские сады 19 День национальных видов спорта в детских садах В течение месяца Детские сады 20 Освещение фестиваля бурятского языка в СМИ В течение месяца Местные СМИ 21 Неделя бурятского анимационного кино В течение месяца Детские сады 22 Рубрика «Нютагай ябаган шог» Еженедельно Всебурятская газета «Толон»

20 сентября в Агинском Бурятском округе стартует фестиваль бурятского языка. В течение месяца жителей округа ожидают более 20 творческих, интеллектуальных и спортивных мероприятий.Пройдут ставшие любимыми конкурс чтецов «Барбаайдай» среди дошколят, «Эрхим диктант», конкурс исполнителей бурятской песни «Талын аялгаханууд», чемпионат по национальной игре «Шагай наадан». Своими познаниями об истории Агинского дацана, традициями и обычаями бурятского народа школьники Аги поделятся в ставшем уже традиционном конкурсе «Аба эжын хэлэн гамтайл». В детских садах пройдёт неделя бурятского анимационного кино, а также впервые состоится фестиваль детского ёхораКак и в прошлом году, интеллектуальная командная игра «Ага-интеллект» на бурятском языке соберёт знатоков-эрудитов, а в сельских музеях и библиотеках округа состоятся мастер-классы с поэтами, писателями.Завершится фестиваль межрегиональной научно-практической конференцией, посвящённой 120-летию со дня путешествия в Лхасу ученого, профессора, путешественника-исследователя Гомбожаба Цыбикова.Открытие фестиваля бурятского языка состоится 20 сентября в 14:00 часов в центральном парке культуры и отдыха посёлка Агинское. Зрителей ожидают танцы, песни, интерактивные и тематические площадки, национальные игры и забавы, сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.