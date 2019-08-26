Улан-удэнцев приглашают на «Ночь страшного кино»

Короткометражные фильмы ужасов покажут в Национальной библиотеке



5 сентября в 18:30 в конференц-зале Национальной библиотеки Бурятии состоится показ зарубежных короткометражных фильмов ужасов продолжительностью до 10 минут.



- Названия фильмов останутся в тайне вплоть до начала показа, чтобы у зрителей не возник соблазн предварительно найти их в Интернете - тогда эффект от просмотра получится по-настоящему впечатляющим. Приглашаем всех любителей пощекотать себе нервы, - поделился Александр Бузин, заведующий отделом культурно-просветительских проектов и связей с общественностью.



Подарком для киноманов станет розыгрыш двух билетов на показ фильма ужасов по роману Стивена Кинга «Оно 2», стартующего в прокате с 5 сентября. Розыгрыш состоится сразу после показа.



Общая продолжительность показа – 1,5 часа.



Вход свободный, но с одним условием – зрителям необходимо записаться в Национальную библиотеку. Для записи необходимо иметь при себе паспорт.







Возрастное ограничение – 18+



