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Улан-удэнцев приглашают на «Ночь страшного кино»

Улан-удэнцев приглашают на «Ночь страшного кино»
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Короткометражные фильмы ужасов покажут в Национальной библиотеке

5 сентября в 18:30 в конференц-зале Национальной библиотеки Бурятии состоится показ зарубежных короткометражных фильмов ужасов продолжительностью до 10 минут.

- Названия фильмов останутся в тайне вплоть до начала показа, чтобы у зрителей не возник соблазн предварительно найти их в Интернете - тогда эффект от просмотра получится по-настоящему впечатляющим. Приглашаем всех любителей пощекотать себе нервы, - поделился Александр Бузин, заведующий отделом культурно-просветительских проектов и связей с общественностью.

Подарком для киноманов станет розыгрыш двух билетов на показ фильма ужасов по роману Стивена Кинга «Оно 2», стартующего в прокате с 5 сентября. Розыгрыш состоится сразу после показа.

Общая продолжительность показа – 1,5 часа.

Вход свободный, но с одним условием – зрителям необходимо записаться в Национальную библиотеку. Для записи необходимо иметь при себе паспорт.



Возрастное ограничение – 18+

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