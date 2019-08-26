Короткометражные фильмы ужасов покажут в Национальной библиотеке
5 сентября в 18:30 в конференц-зале Национальной библиотеки Бурятии состоится показ зарубежных короткометражных фильмов ужасов продолжительностью до 10 минут.
- Названия фильмов останутся в тайне вплоть до начала показа, чтобы у зрителей не возник соблазн предварительно найти их в Интернете - тогда эффект от просмотра получится по-настоящему впечатляющим. Приглашаем всех любителей пощекотать себе нервы, - поделился Александр Бузин, заведующий отделом культурно-просветительских проектов и связей с общественностью.
Подарком для киноманов станет розыгрыш двух билетов на показ фильма ужасов по роману Стивена Кинга «Оно 2», стартующего в прокате с 5 сентября. Розыгрыш состоится сразу после показа.
Общая продолжительность показа – 1,5 часа.
Вход свободный, но с одним условием – зрителям необходимо записаться в Национальную библиотеку. Для записи необходимо иметь при себе паспорт.
Возрастное ограничение – 18+
Улан-удэнцев приглашают на «Ночь страшного кино»
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Программа включает 650 заданий по арифметике, цветам и формам, овощам и фруктам, растениям и животному миру
В автопробеге принимают участие дети, внуки солдат, участвовавших в боях на Халхин-Голе
Подобные добровольческие центры планируется открыть в каждом районе Бурятии
В сентябре состоится спуск корвета «Алдар Цыденжапов» на воду
Также по республике запрещена розничная продажа алкоголя 2 сентября
Об этом попросила мама 18-летнего 11-классника
В Думу внесли законопроект об идентификации полицейских и росгвардейцев
В пятницу по Улан-Удэ проедет «книжный» трамвай
Впервые будет рассмотрен вопрос государственной и корпоративной пропаганды периода правления Ивана Грозного и присоединения Западной Сибири к Русскому государству
1 сентября приступят к учёбе более 145 тысяч детей, из них 16,5 тысяч первоклассников
Ставить кондиционеры на фасадах объектов культурного наследия хотят запретить
20 августа комиссия определила победителей
Он состоялся в День флага
Изменения в схеме движения временные
Рейтинг возглавило Ласточкино гнездо в Крыму