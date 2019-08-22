В Улан-Удэ пройдёт чемпионат по летнему биатлону

Турнир будет идти два дня



24 и 25 августа состоится открытый чемпионат и первенство Улан-Удэ по летнему биатлону. Соревнования пройдут в биатлонном комплексе «Снежинка».



Парад открытия запланирован на 10.30 часов. В этот день состоятся гонки на лыжероллерах. 25 августа спортсмены будут соревноваться в кроссе.



Главный судья соревнований – мастер спорта международного класса по лёгкой атлетике Сергей Федотов.

