Турнир будет идти два дня
24 и 25 августа состоится открытый чемпионат и первенство Улан-Удэ по летнему биатлону. Соревнования пройдут в биатлонном комплексе «Снежинка».
Парад открытия запланирован на 10.30 часов. В этот день состоятся гонки на лыжероллерах. 25 августа спортсмены будут соревноваться в кроссе.
Главный судья соревнований – мастер спорта международного класса по лёгкой атлетике Сергей Федотов.
В Улан-Удэ пройдёт чемпионат по летнему биатлону
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