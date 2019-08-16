В Улан-Удэ задержали пьяного «единорога». Видео

В Улан-Удэ сотрудники задержали пьяную девушку, управлявшую транспортным средством в костюме единорога. Автомобиль «Тойота Камри» с повреждениями после ДТП был остановлен накануне утром на улице Жердева.
- За управлением находилась женщина с признаками алкогольного опьянения. В ходе проверки документов было установлено, что 24-летняя жительница Заиграевского района Бурятии прав управления транспортным средством не имеет. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения она отказалась, - сообщает УГИБДД по Бурятии.
Беседу дорожного полицейского с нарушительницей записала видеокамера, установленная в патрульном автомобиле. Девушка, закрывая лицо костюмом, категорически отказывалась от прохождения медицинского освидетельствования.
- Да хоть дело заведите! Выпустите меня отсюда уже! – сказала автолюбительница в ходе разговора.
В отношении неё составлен административный материал. Женщину оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Автоинспекторам дама пояснила, что выпила накануне вечером две бутылки вина и поехала за рулём автомобиля, чтобы поставить его на стоянку.
О нетрезвой девушке за рулём дорожным полицейским сообщили бдительные граждане, за что ГИБДД выражает им благодарность за своевременное обращение.