В Улан-Удэ задержали пьяного «единорога». Видео





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от УГИБДД Республики Бурятия (@gibdd03) 15 Авг 2019 в 2:17 PDT



В отношении неё составлен административный материал. Женщину оштрафовали на 30 тысяч рублей.



Автоинспекторам дама пояснила, что выпила накануне вечером две бутылки вина и поехала за рулём автомобиля, чтобы поставить его на стоянку.



О нетрезвой девушке за рулём дорожным полицейским сообщили бдительные граждане, за что ГИБДД выражает им благодарность за своевременное обращение.

В отношении неё составлен административный материал. Женщину оштрафовали на 30 тысяч рублей.Автоинспекторам дама пояснила, что выпила накануне вечером две бутылки вина и поехала за рулём автомобиля, чтобы поставить его на стоянку.О нетрезвой девушке за рулём дорожным полицейским сообщили бдительные граждане, за что ГИБДД выражает им благодарность за своевременное обращение.

В Улан-Удэ сотрудники задержали пьяную девушку, управлявшую транспортным средством в костюме единорога. Автомобиль «Тойота Камри» с повреждениями после ДТП был остановлен накануне утром на улице Жердева.- За управлением находилась женщина с признаками алкогольного опьянения. В ходе проверки документов было установлено, что 24-летняя жительница Заиграевского района Бурятии прав управления транспортным средством не имеет. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения она отказалась, - сообщает УГИБДД по Бурятии.Беседу дорожного полицейского с нарушительницей записала видеокамера, установленная в патрульном автомобиле. Девушка, закрывая лицо костюмом, категорически отказывалась от прохождения медицинского освидетельствования.- Да хоть дело заведите! Выпустите меня отсюда уже! – сказала автолюбительница в ходе разговора.