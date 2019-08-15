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«Пробую новый формат»: Глава Бурятии представил видеоотчёт об итогах работы во Владивостоке

«Пробую новый формат»: Глава Бурятии представил видеоотчёт об итогах работы во Владивостоке
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Индийская компания заинтересовалась разработками бурятских фирм. ВИДЕО

Глава Бурятии Алексей Цыденов на своих страницах в социальных сетях разместил видеоотчёт с прошедшей во Владивостоке встречи с делегацией из Индии. На мероприятии обсуждался вопрос сотрудничества и развития деловых связей в сфере медицины. 

Индийской компании Medanta group of Hospitals был презентован первый в мире лабораторный тест для диагностики хронической ишемии мозга человека. 
 
- Они заинтересовались продукцией нашей компании. Это вот продукция «DRD Biotech», тест-маркеры по инсульту и иным ишемическим проблемам. Также они заинтересовались искусственной кожей человека компании «Novaskin», дочерней компании нашего «Диамеда». Прямо во время форума договорились о встрече. Вчера утром прилетели наши представители «DRD Biotech» и «Диамед», прямо в аэропорту во Владивостоке перед вылетом индийской стороны состоялась встреча, - рассказал Алексей Цыденов.

По её результатам стороны договорились, что в сентябре этого года представители компании «DRD Biotech» прилетят в Индию с продукцией. Там уже будут прорабатываться возможности и условия использования тестов. 

Также был решён вопрос сотрудничества в области искусственной кожи человека. Бурятская компания планирует завершить клинические исследования в России к концу года. Как только они завершатся, будет решаться вопрос с индийской стороной о возможности использования образцов за рубежом.

- Мы можем производить образцы у нас и поставлять в Индию. Мне кажется, для наших предприятий такой рынок, как индийский, миллиардный рынок, очень важен. Надеюсь, что всё получится, - добавил глава республики.

Алексей Цыденов рассказал и о прошедшем совещании глав регионов ДФО у полпреда президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева. Здесь был рассмотрен ряд вопросов: повышение инвестиционной привлекательности, снижение административного давления на бизнес и сокращение прочих административных процедур, сокращение процедур и сроков выделения земли для сельхозпредприятий. 

- Надеюсь, что создадим условия, чтобы у наших фермеров более быстро решались вопросы предоставления земель для пашни, выпаса, сенокоса, в общем по всем категориям, - отметил Алексей Цыденов.


Сейчас глава Бурятии работает в Москве. В столице страны состоится заседание рабочей группы Госсовета по вопросу развития региональной авиации.

- Для нас вопрос особенно важный. Нам надо региональную авиацию развивать, в отдалённые наши населённые пункты летать, на севера летать. И повышать доступность, обеспечивать долгосрочное субсидирование, чтобы стоимость билетов была доступная, обеспечивать возможность проведения более качественных конкурсных процедур, чтобы выбирать авиакомпании с не устаревшим парком самолетов, а соответствующим всем современным требованиям, - сказал он.

Алексей Цыденов упомянул в видеоотчёте и проект производства самолёта «Байкал».

- Для того, чтобы производство было стабильным и постоянным, нужен постоянный спрос. А для этого нужно, чтобы система поддержки как закупки, так и последующей эксплуатации самолетов была создана и была долгосрочной. Сейчас правительством РФ много делается по поддержке авиасообщения. Вы видите, что у нас билеты субсидируются. И на Москву большая часть субсидированных билетов. Это для многодетных семей, для старшего поколения, для молодёжи до 23 лет. Но все эти программы - годовые. Нам же нужны долгосрочные, тогда авиакомпании смогут покупать самолёты, и, надеюсь, что эти самолеты будут производства нашего авиационного завода, - поведал руководитель региона.

В конце глава Бурятии сообщил, что 27 августа состоится совещание с президентом России, где будут вноситься различные предложения от участников мероприятия.  


глава Бурятии правительство РБ
 
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