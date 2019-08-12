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Глава Бурятии участвует в приёме индийской бизнес-миссии во Владивостоке

Глава Бурятии участвует в приёме индийской бизнес-миссии во Владивостоке
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Алексей Цыденов принял участие в сессии «Здравоохранение и фармацевтика: возможности сотрудничества»

В понедельник, 12 августа, во Владивосток с бизнес-миссией прибыли делегации пяти индийских штатов во главе с министром торговли и промышленности Республики Индия Пиюшем Гоялом.

Алексей Цыденов принял участие в сессии «Здравоохранение и фармацевтика: возможности сотрудничества», где обсуждалось развитие деловых связей в сфере медицины. Об этом сообщает пресс-служба правительства Бурятии. 

Глава Бурятии презентовал потенциал республики в данной сфере, в частности, реализующиеся проекты в сфере биофармацевтики и биомедицины. Это Центр восточной медицины, который 30 лет объединяет современную и традиционную медицину и производит фитопрепараты. Также различные виды чаев из трав Бурятии изготавливает ряд компаний.

В 2019 году в республике ООО «Шэнэскин» открыло производство экономичного, неприхотливого в хранении по сравнению с подобными продуктами аналога «живой» кожи NovoSkin, предназначенного для лечения заболеваний, связанных с поражением кожных покровов. Также весной текущего года зарегистрирован разработанный бурятской компанией «ДРД» (DRD Biotech) первый в мире лабораторный тест для диагностики хронической ишемии мозга человека, то есть выявления пациентов с риском инсульта.

- Первым регионом внедрения станет Республика Бурятия. Первоочередная задача – это включение теста в медицинскую практику в России, а затем продвижение на зарубежные рынки, - заявил Алексей Цыденов.

Глава республики рассказал о проектах, которые находятся в стадии проектирования: высокотехнологическая разработка коленного модуля RK100 и RK 200 (протезно-ортопедического центра ООО «Салют-Орто»), строительство завода для производства инфузионных растворов и организации цеха по изготовлению биологически активных добавок ООО МИП «БайкалЭкоПродукт». В разработке находится проект создания в Улан-Удэ центра клеточной иммунной терапии рака (гематологических злокачественных опухолей). Планируется создание в республике филиала инновационного научно-технологического центра «Байкальская биотехнологическая долина», в рамках которого предполагается создание научно-технологического, образовательного центров, комплекса клиник и центра клинических и доклинических исследований растительных препаратов и БАДов.

В рамках работы индийской бизнес-миссии во Владивостоке состоялось пленарное заседание, в котором приняли участие заместитель председателя правительства России – полномочный представитель президента страны в ДФО Юрий Трутнев, министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, главы дальневосточных регионов и индийских штатов.

Алексей Цыденов на пленарном заседании представил туристические возможности республики, отметив, что Бурятия входит в Байкальский регион, который у иностранных туристов является одним из пяти наиболее привлекательных направлений. Поэтому туризм является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития региона.

В международном аэропорту «Байкал» в Улан-Удэ созданы условия для приёма самолётов любых типов. Воздушной гаванью получен статус 5 степени свободы воздуха, согласно которому иностранные авиакомпании имеют право входить в воздушное пространство России с определёнными привилегиями. Через Улан-Удэ проходит знаменитая транссибирская магистраль.

Глава республики сообщил о точках притяжения для туристов – природных богатствах Бурятии, гастрономическом, религиозном, этническом, событийном и активном туризме. Для развития туризма в регионе созданы экономическая зона туристско-рекреационного типа «Байкальская гавань» площадью более 3,6 тыс га, которая уже обеспечена необходимой инженерной инфраструктурой, туристские кластеры, зоны экономического благоприятствования туристско-рекреационного типа.

- Потенциальным инвесторам мы готовы предоставить земельные участки, помочь в решении вопросов, связанных с обеспечением инженерной и транспортной инфраструктуры, предоставить налоговые преференции, - отметил Алексей Цыденов.

В течение рабочего дня между российскими и индийскими компаниями проходят встречи в формате B2B. По его итогам планируется подписание меморандумов о сотрудничестве между регионами Дальневосточного федерального округа и индийскими штатами, в том числе, между Бурятией и штатом Махараштра в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической и других сферах.

Во вторник, 13 августа, глава Бурятии продолжит работу во Владивостоке, где состоится заседание Совета при полномочном представителе президента РФ в ДФО под председательством Юрия Трутнева, где планируется рассмотреть Национальную программу развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года, которая будет представлена президенту России на Восточном эконмическом форуме.


глава Бурятии правительство РБ
 
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