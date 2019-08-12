В Улан-Удэ предложат вакансии освободившимся из мест лишения свободы



15 августа с 10:00 часов Центр занятости населения Улан-Удэ проводит городскую ярмарку вакансий для граждан, освободившихся из мест лишения свободы.



На ярмарке будут представлены несколько вакансий - разнорабочий, каменщик, бетонщик, арматурщик, сварщик, резчик по дереву и бересте, столяр-станочник, столяр. Заработная плата от 14 000 рублей и выше, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



Мероприятие пройдёт по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, 6, центральная секция.



