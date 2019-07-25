На Байкале снимут фильм с Дмитрием Певцовым в главной роли

Съёмки стартуют совсем скоро



На Байкале в Иркутской области пройдут съемки короткометражки, в которой снимется известный российский актёр Дмитрий Певцов. Снимет фильм «Кинокомпания Юрия Яшникова».



- В фильме нашей кинокомпании снимется Дмитрий Певцов. Уже совсем скоро начнутся съёмки масштабного проекта. Короткометражный игровой фильм «Даю посадку» режиссёра Анастасии Зверьковой рассказывает историю о судьбе смотрителя аэропорта. Главные роли исполнят Дмитрий Певцов и Татьяна Скороходова. Работа над фильмом в самом разгаре, до первого съёмочного этапа остались считанные дни, - сообщил генеральный продюсер компании Юрий Яшников.



Первый этап съёмок пройдёт в конце июля – начале августа в Иркутске и на Байкале, а второй — осенью в Москве.



В конце этого года работа над лентой будет завершена.



Справка:



Дмитрий Певцов снимался в различных сериалах, фильмах («По прозвищу «Зверь», «Прогулка по эшафоту», «Остановка по требованию», «Турецкий гамбит» и т.д.).



Родился актёр 8 июля 1963 года в Москве в семье заслуженного тренера по пятиборью и спортивного врача.



В 1985 году окончил актёрский факультет РАТИ (ГИТИС), курс И.И.Судаковой и Л.Н.Князевой.



В 1986-87 годах проходил солдатскую службу в Театре Советской Армии.



После армии работал в Театре на Таганке. С 1991 года - актёр театра Ленком.



Принял участие в записи диска «Поют актёры Ленкома» (композитор Николай Парфенюк) и рок-оперы Павла Смеяна «Слово и дело».



В 2002 году был ведущим реалити шоу «Последний герой – 2».



В 2004 году записан сольный альбом «Лунная дорога».



Весной 2009 года в дуэте с певицей Зарой принял участие в телепроекте «Две звезды», где занял второе место.



С 2001 года принимал участие в кольцевых автогонках кубка Volkswagen Polo (Команда Спорт-Гараж).



Заслуженный артист РФ (1995), народный артист РФ (15.01.2001).





