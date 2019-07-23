Победителями в своих группах стали Сергей Шенхоров и Бато Доржиев
В Бухаресте завершился II этап Кубка Европы по стрельбе из лука. Два лучника из Бурятии пополнили копилку республики золотыми медалями. Об этом сообщили в пресс-службе минспорта Бурятии.
Золото в личном первенстве среди юниоров по стрельбе из блочного лука завоевал Сергей Шенхоров.
Вторую золотую медаль взял в командном первенстве среди юниоров Бато Доржиев. Спортсмен выступал вместе с Артёмом Русиным (Свердловская область) и Буянто Осоровым (Забайкальский край). В финале российская команда победила лучников из Украины со счётом 6:0. Третье место досталось команде из Германии.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее II этапе Кубка Европы лучники из Бурятии также завоевали две бронзы. Виктория Харитонова выиграла бронзовую медаль в командном первенстве, а Руслан Серебряков взял бронзу, выступая в личном первенстве в стрельбе из классического лука.
Лучники из Бурятии взяли два золота этапа Кубка Европы
Общество, Фото:
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