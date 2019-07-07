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Улан-удэнская школа выиграла контейнеры для раздельного сбора мусора

Улан-удэнская школа выиграла контейнеры для раздельного сбора мусора
Общество, 
Ученики школы №40 собрали переработку более 3,5 тонн вторсырья

Учителя и ученики восьми школ Бурятии приняли участие в конкурсе «Школьный экодвор». Они провели в своих школах праздники «Экодвор», направленные на продвижение раздельного сбора мусора и культуры грамотного обращения с отходами. Участниками праздников в Бурятии стали более 1,2 тысяч человек, сообщает пресс-служба Движения ЭКА.

В рамках праздника «Экодвор» участники организовывали в школах мобильный пункт приёма вторсырья для последующей переработки, а также проводили мероприятия, направленные на вовлечение школьников, их родителей и учителей в практику раздельного сбора и сокращение количества мусора. Среди них: обмен вещами и книгами, творческие мастер-классы по второй жизни вещей, игры, викторины, квесты и другие активности, посвящённые грамотному обращению с отходами.

Победителем конкурса в Бурятии стала средняя общеобразовательная школа №40 Улан-Удэ. В школе был организован сбор вторсырья, творческие мастер-классы по второй жизни вещей и экологическая игра. Участники отправили в переработку более 3 500 кг вторсырья.

- Дети, их родители и педагоги принимали активное участие в сборе вторсырья и мастер-классах. Особенно всем понравилась игра «Свалка». А ещё ребята с энтузиазмом приняли участие в коллективной работе по благоустройству - многие приехали в детский парк белить стволы деревьев, несмотря на холодную погоду, - говорит Светлана Агафонова, учитель географии и биологии школы №40.

Школа №40 получит в качестве приза контейнеры для раздельного сбора отходов. Учитель-организатор праздника «Экодвор» награждён именным дипломом.

Это уже вторая волна конкурса «Школьный экодвор» - всего в нём приняли участие учителя и ученики 170 школ из 58 регионов России. Они отправили в переработку более 140 тонн вторсырья. Участниками первой волны конкурса стали учителя и ученики 125 школ из 52 регионов России. По итогам в переработку было отправлено более 120 тонн вторсырья.

Конкурс «Школьный экодвор» организуется в рамках проведения всероссийских экологических уроков серии «Разделяй с нами». Благодаря урокам более 720 тысяч школьников из всех регионов России узнали, как можно внести свой вклад в решение глобальной проблемы мусора и научились раздельному сбору отходов. Учителя, родители и волонтёры могут провести экоуроки «Разделяй с нами» для детей, бесплатно скачав материалы для проведения занятий на сайте разделяйснами.рф



конкурс мусор
 
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