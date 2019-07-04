Победители получат жеребёнка, бычка и барана
Финальные игры культурно-спортивного праздника «Сурхарбан» Кяхтинского района Бурятии пройдут 6 июля в Киране. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.
Состоятся соревнования по национальной борьбе «Бухэ барилдаан»; стрельбе из национального лука «Сурхарбан»; по конному спорту на дистанции 1600 м, 2400 м , 3200 м и 6000 м; гиревому спорту; мини-футболу; волейболу; перетягиванию каната. Также зрители увидят конкурс фольклорных и народных коллективов, конкурс эстрадной песни, фестиваль «Национальный костюм – традиции и современность», фестиваль ёхора и детскую игровую программу «В кругу друзей».
Победителей наградят денежными призами и грамотами. Помимо этого, в общекомандном зачёте команде за первое место вручат двухгодовалого жеребёнка, за второе – бычка, за третье – холощёного барана.
Кяхтинский район проведёт свой Сурхарбан
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Гостей мероприятия ждёт насыщенная развлекательная программа
Начало работ запланировано на первую половину июля
Они состоятся в Байкальске и Слюдянке
В Иркутской области утилизируют трупы животных, погибших от паводка
В Чите прошли обсуждения перспективы строительства нового зоопарка
Спортсмены готовятся к Чемпионату мира в Южной Корее
Мероприятия состоятся на площади имени Ленина
В нём будут физкультурный зал, термальный и игровой центры
Председатель федерации тайского бокса Бурятии Жаргал Очиров ногой с разворота открыл бутылку
На нём, как всегда, состоится розыгрыш сладкого лакомства
Страна также готова принять на летний отдых детей из затопленных районов
Победители разделят между собой 300 000 рублей
Улан-удэнцев зовут на матч ¼ Кубка Сибири
Предложения по улучшению общественной территории принимаются до 15 июля в администрации города
С 1 июля вступили в силу поправки в закон о долевом строительстве