Кяхтинский район проведёт свой Сурхарбан

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Победители получат жеребёнка, бычка и барана



Финальные игры культурно-спортивного праздника «Сурхарбан» Кяхтинского района Бурятии пройдут 6 июля в Киране. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.



Состоятся соревнования по национальной борьбе «Бухэ барилдаан»; стрельбе из национального лука «Сурхарбан»; по конному спорту на дистанции 1600 м, 2400 м , 3200 м и 6000 м; гиревому спорту; мини-футболу; волейболу; перетягиванию каната. Также зрители увидят конкурс фольклорных и народных коллективов, конкурс эстрадной песни, фестиваль «Национальный костюм – традиции и современность», фестиваль ёхора и детскую игровую программу «В кругу друзей».



Победителей наградят денежными призами и грамотами. Помимо этого, в общекомандном зачёте команде за первое место вручат двухгодовалого жеребёнка, за второе – бычка, за третье – холощёного барана.

