В Чите завершился Чемпионат по рукопашному бою

За звание чемпиона «Силы Забайкалья» боролись хозяева соревнования и спортсмены из Бурятии, Приангарья и Приамурья



С 18 по 19 мая в Чите прошёл Чемпионат Забайкальского края по рукопашному бою «Сила Забайкалья». В состязаниях приняли участие порядка 100 спортсменов из Республики Бурятия, Амурской, Иркутской областей и Забайкальского края.



По итогам соревнований обладателями золотых наград стали:

- в весовой категории 55 кг – Владислав Протопопов,

- в весовой категории 60 кг – Владислав Селиванов,

- в весовой категории 65 кг – Зандан Будаев,

- в весовой категории 70 кг – Адам Ацаев,

- в весовой категории 80 кг – Василий Бугланов,

- в весовой категории 85 кг – Иван Беляков,

- в весовой категории свыше 90 кг – Андрей Пуляев.



Кроме того, в рамках турнира представители Федерации рукопашного боя Забайкальского края провели тренировочные мероприятия среди детей 10-11 лет, сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта региона.

