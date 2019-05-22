За звание чемпиона «Силы Забайкалья» боролись хозяева соревнования и спортсмены из Бурятии, Приангарья и Приамурья
С 18 по 19 мая в Чите прошёл Чемпионат Забайкальского края по рукопашному бою «Сила Забайкалья». В состязаниях приняли участие порядка 100 спортсменов из Республики Бурятия, Амурской, Иркутской областей и Забайкальского края.
По итогам соревнований обладателями золотых наград стали:
- в весовой категории 55 кг – Владислав Протопопов,
- в весовой категории 60 кг – Владислав Селиванов,
- в весовой категории 65 кг – Зандан Будаев,
- в весовой категории 70 кг – Адам Ацаев,
- в весовой категории 80 кг – Василий Бугланов,
- в весовой категории 85 кг – Иван Беляков,
- в весовой категории свыше 90 кг – Андрей Пуляев.
Кроме того, в рамках турнира представители Федерации рукопашного боя Забайкальского края провели тренировочные мероприятия среди детей 10-11 лет, сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта региона.
В Чите завершился Чемпионат по рукопашному бою
Общество, Фото:
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