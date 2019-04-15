В Чите пройдет фестиваль национальных культур «Возьмёмся за руки друзья!»

Участники будут соревноваться в песнях, танцах, стихах и приготовлении блюд национальных кухонь



20 апреля в Государственном театре национальных культур «Забайкальские узоры» стартует II Краевой детско-юношеский фестиваль национальных культур «Возьмёмся за руки друзья!». Творческое состязание продлится два дня и завершится гала-концертом лауреатов в большом концертном зале театра национальных культур.



Фестиваль, проходящий в рамках долгосрочного творческого проекта «Вместе мы – сила!», соберёт под своей эгидой талантливых детей и подростков, готовых представить на суд жюри яркие номера с национальным колоритом – песни, танцы, стихи, а также блюда национальных кухонь народов Забайкалья. Фестиваль пройдёт при поддержке Попечительского совета в сфере образования, в сотрудничестве и при активном содействии управления образования городского округа «город Чита».

