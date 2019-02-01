В школах Улан-Удэ продлили карантин

Решение принято из-за эпидемии ОРВИ
Решение о продлении карантина было принято комитетом по образованию администрации Улан-Удэ 1 февраля. Школьники выйдут на учёбу после Сагаалгана – 6 февраля.
Сначала школьники ушли на внеплановые каникулы с 24 по 30 января, теперь же их продлили до 6 февраля. Также до 10 февраля ограничено проведение массовых культурных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях.
Решение принято из-за эпидемии ОРВИ
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